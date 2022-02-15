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嘉縣工廠群聚染疫勞工申請職災給付 勞保局判定不構成

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
去年7月30日，防疫降級才4天，嘉義縣驚傳水上鄉某鋁梯工廠群聚染疫，同在工廠作業老闆夫婦及員工、家人共9人染疫，清潔人員在工廠及四周大清消。圖／聯合報資料照片
去年7月30日，防疫降級才4天，嘉義縣驚傳水上鄉某鋁梯工廠群聚染疫，同在工廠作業老闆夫婦及員工、家人共9人染疫，清潔人員在工廠及四周大清消。圖／聯合報資料照片

去年7月30日，防疫降級才4天，疫情平穩嘉義縣驚傳水上鄉某鋁梯工廠群聚染疫，同在工廠作業老闆夫婦及員工、家人共9人染疫，9人都治癒重回工廠，但染疫勞工身心受創，向勞保局申請職災給付，最近勞保局判定，勞工工作並非曝露疫病工作風險中，不構成職災給付條件。

新冠肺炎本土確診案例日益增加，包括金融業、大眾運輸業、科技業都傳有員工確診，勞動部職安署說，假設勞工在執行職務過程中，或在工作場所染疫，職安署都將從寬認定為「職災」。若勞工在通勤上下班途中染疫，勞保局說，只要能提出具體事證，將依個案事實認定。

這起鋁梯工廠群聚染疫，是否構成職災？當時縣府勞青處人員說明，勞工職場染疫雖有職務起因性，但不符合職務遂行性，換言之，勞工染疫原因與職務工作並無因果關係，不構成職災、職業傷害。

職災職業傷害認定主管機關是勞保局，染疫勞工向勞保局請求給付。去年7月28 日至8月30日之間全額薪資職災給付，經勞保局送專科醫師審查，染疫勞工並非從事照護處理新冠肺炎病患，或病毒有暴露工作， 無法認定所患為職業病，不構成職災給付。

衛生局說，去年工廠群聚染疫，共造成雇主老闆夫婦，7名勞工及家人共10多人染疫，包括女會計與染疫年紀最小的5歲女兒，這家工廠生產鋁梯鋁材，供應各地大賣場，引發民眾恐慌緊張。會發現疫情是有名30多歲男勞工，因有胃潰瘍病史，到嘉市某醫院做胃鏡檢查，快篩PCR採檢呈陽性，衛生局匡列3人篩檢陰性，通報嘉縣衛生局，緊急對工廠老闆夫婦及員工採篩，匡列確診者家人及密切接觸者採檢。

職災 衛生局

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