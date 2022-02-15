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高鐵台南特定區「科學城野趣生態公園」完工 訂3月啟用

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
高鐵台南特定區「科學城野趣生態公園」完工，訂3月啟用。圖／台南市政府提供
高鐵台南特定區「科學城野趣生態公園」完工，訂3月啟用。圖／台南市政府提供

台南高鐵特定區開發多年一直缺乏公園，台南市政府今天公告，以「學習和探索」主題的公兒六特色公園已完成第三方檢驗，取得兒童遊戲場檢驗合格證明。工務局正進行最後驗收程序，預計3月中開放，「為孩童們打造快樂的遊戲天堂。」

特色公園歸仁區武東里中正南路二段與歸仁八路路口，鄰近台86線大潭交流道，面積0.4546公頃；工務局編列800萬元工程經費，改善小葉欖仁浮根破壞鋪面人行道，增加環園步道，並以「探索大自然、學習適應環境精神」，搭設滑索、砂坑、磨石子滑梯、攀爬牆、索橋、木棧橋、梅花樁及平衡木等特色遊具設施。

工務局表示，公園內景觀及遊戲動線依四個小丘圍成乾式滯洪池地景，設置串聯環狀步道，走過路徑能以不同角度欣賞公園景觀，豐富視覺。遊戲場以「學習和探索」為主題，在樹木成蔭中沿著小丘利用現有地形起伏，結合滑索設置塑造「科學城中的野趣生態遊戲場」。

另小丘頂端設置平台穿梭於樹木間，連結磨石子滑梯、砂坑、攀爬牆、索橋、木棧橋等，打造「彷彿森林間的遊戲樹屋」；並改善既有人行步道環境，提供平整舒適動線及無障礙友善環境空間。

高鐵台南特定區「科學城野趣生態公園」完工，訂3月啟用。圖／台南市政府提供
高鐵台南特定區「科學城野趣生態公園」完工，訂3月啟用。圖／台南市政府提供
高鐵台南特定區「科學城野趣生態公園」完工，訂3月啟用。圖／台南市政府提供
高鐵台南特定區「科學城野趣生態公園」完工，訂3月啟用。圖／台南市政府提供

人行道 台南 高鐵

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