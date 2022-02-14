聽奧球后林家文將前進巴西衛冕 鄉親台南球場打氣
聽障網球國手林家文上屆土耳其聽奧包辦女子單雙打金牌；原訂去年巴西舉辦的聽奧疫情影響延至今年五月舉辦；林家文以第一種子參賽，市長黃偉哲、市議員郭鴻儀、仁德區長黃素美率鄉親下午到仁德網球場鼓勵林家文與教練鄭偉揚，感謝吉斯邁公司贊助訓練獎金。
林家文自幼聽力受損，小學三年級開始學打網球，10多年來在台南仁德運動公園網球場在地訓練，成績進步神速，2017年在土耳其聽障奧運女子單打、雙打搭檔何秋美獲兩面金牌。
林家文感謝球場栽培，請吉斯邁將部份訓練獎金改買四面全新球網，更新仁德運動公園網球場設施；她笑稱「這些舊網子有一半都是我打壞、總是要還的」；林家文也感謝市長黃偉哲與鄉親的鼓勵打氣，會盡全力為國爭光。
台中矽膠運動服公司吉斯邁總經理江海長期支持林家文，邀請參觀產線製程，並製作她需要的護膝產品；這項網球配色護膝去年上市銷售額已破百萬；除代言費提撥營收10%作為訓練獎金，幫助專心練球。下午黃偉哲到場見證捐贈，也與眾人為林家文出戰聽奧倒數76天加油。
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