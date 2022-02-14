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情人節買不到的浪漫 雲林這座可可莊園全都有
今天是情人節，送禮巧克力是首選，別地方買不到只有這裡買得到，雲林唯一以巧克力為主題的土庫驛可可莊園，推出各種專業巧克力，都是出自名師之手，從製作到餐桌，芳香迷人，偕情人走一趟莊園，浪漫無法比。
立委蘇治芬邀好友也到莊園浪漫一回，滿口可可香，唇齒餘韻，歡愉心情隨之湧至，巧克力的魅力果真無法擋。她在臉書寫道：許多朋友會在今天送巧克力給心儀的人，提到巧克力， 土庫驛可可莊園絕對是首選。
蘇治芬更用可可莊園創辦人背後小故事代言，「如果連一塊巧克力，我都不敢給自己的父母吃，那我就不用做這個產業了。」土庫囡仔陳盈豪，2019年放棄海外事業，從零開始回到家鄉開始了「土庫驛可可莊園」，堅持打造有機可可莊園，做好每一塊巧克力，並結合地方創生，創造就業與發展機會，這樣在地優質的巧克力，她推薦給大家送給摯愛的人。也祝福所有朋友，早日遇到自己的男神女神，情人節快樂！
櫥窗內令人垂涎的巧克力，光看就浪漫，厄瓜多爾、祕魯白豆和台灣黑巧獨具風味，龍眼花黑巧散發獨特花香，白鷺鷥白巧則是浪漫首選，各種商店架上買不到的巧克力，這裡全都有。
可可莊園種有一畝可可田，還推出客製化巧克力，想讓情人擁有唯一，這座位在土庫舊鐵道旁的莊園，值得偕情同遊。
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