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弱勢族群能源改善計畫 南市每案補助上限5萬元
台南市政府經發局針對能源弱勢族群，提供能源改善效率計畫，依不同形式場域提供補助經費，每案補助上限為5萬元，希望喚起民眾節能自主意識與熱情，為永續環境盡心力。
經發局副局長蕭富仁說，經發局辦理各項節能補助與輔導說明會等措施，如配合中央辦理「縣市共推住商節電行動計畫」，提供一般住戶及服務業進行設備汰舊補助，2018年至今共協助申請補助約5.1億元。
而針對住商服務業節電效益，最近兩年總節能約達503萬噸，減碳量約2786公噸。其中，南台戲院(南台育樂事業有限公司)節能率最高，協助提供電力系統、照明設備與冷氣空調系統等診斷建議項目，預期節能效益達11.78萬度，節能率達36.11%。
經發局說，將針對能源弱勢族群提供能源改善效率計畫，依不同形式場域提供補助經費，每案補助上限為5萬元，相關申請資料後續將公布於經發局官網及台南節電城網站查詢。
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