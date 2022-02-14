阿里山遊樂區移除樹幹包覆草蓆 樹皮變色美麗誤會

嘉義林管處數年前以草蓆包覆阿里山森林遊樂區步道兩旁樹木，防止遊客剝樹皮，近日草蓆腐爛或鬆弛影響觀瞻，將草蓆移除樹幹形成不同顏色，被誤解營造特別效果，美麗的誤會還吸引民眾拍照留念。

阿里山國家森林遊樂區步道兩旁樹木的樹幹，近日呈現不同的顏色，引起遊客好奇拍照留念；到阿里山參訪的學者，則向林務局詢問是不是特別營造的效果？

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠今天接受中央社記者訪問說，這是個美麗的誤會。

李定忠表示，數年前森林遊樂區步道兩旁樹木，一直被遊客剝皮，因此將遊客摸得到樹幹包覆草蓆保護樹木，近日草蓆腐爛或鬆弛影響觀瞻，將草蓆移除，樹幹因而產生不同顏色，不是特別營造視覺效果。

李定忠說，林管處也設立「請不要剝樹皮」解說牌，教育民眾為樹木留下美麗的外衣；除去草蓆後，目前還沒有發現剝樹皮的行為，如果再發生類似的情形，可能會再包回去。

李定忠強調，剝樹皮雖不會造成樹木大的傷害，卻是違法行為，森林法第56-3條，採折花木，或於樹木、岩石、標示、解說牌或其他土地定著物加刻文字或圖形，可處新台幣1000元以上、6萬元以下罰鍰。