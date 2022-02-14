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雲林東勢胡蘿蔔挑戰金氏世界紀錄 千人挖出地底繽紛世界

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，像猜謎一樣拔出各種不同顏色的胡蘿蔔，相當有趣。圖／VDS活力東勢提供
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，像猜謎一樣拔出各種不同顏色的胡蘿蔔，相當有趣。圖／VDS活力東勢提供

國內胡蘿蔔故鄉的雲林縣東勢鄉將3月5日訂為國際台灣胡蘿蔔日，知名的VDS活力東勢農產公司當天邀民眾一起來拔蘿蔔，各種五顏六色胡蘿蔔埋在地底，讓大家像在猜謎一樣看誰拔出心中喜愛的胡蘿蔔顏色，充滿樂趣，歡迎一起來拔出五彩繽紛的地底世界，挑戰千人拔蘿蔔的金氏世界紀錄

這場由雲林東勢鄉公所和在地企業「VDS活力東勢」農產公司共同舉辦的「國際臺灣蘿蔔日暨農特產行銷」將於3月5日在東勢鄉昌南村的葫蘿蔔田登場，今天召開記者會為「胡蘿蔔日」熱身。

雲林縣府農業處長吳芳銘說，3月是胡蘿蔔產季，VDS活力東勢的蘿蔔產品行銷東南亞及歐美各國，包括星宇航空及國內各大賣場都有通路，為與世界接軌，將3月第1周六訂為國際台灣胡蘿蔔日，搭配其他在地特色農產行銷東勢，歡迎一起來創造千人拔蘿蔔金氏世界紀錄。

副縣長謝淑亞也說，東勢是「紅菜頭故鄉」尤其VDS活力東勢紅蘿蔔汁紅遍各國，從種植到管理都獲國際認證，期待藉由胡蘿日把健康農產分享給更多人。

活力東勢總經理王文星指出，多年努力東勢胡蘿蔔已打響品牌，行銷國際，目前栽種出紅黃紫等各種顏色胡蘿蔔，包括最早品種的紫蘿蔔，五彩繽紛令人驚艷，3月5日當天提供兩分多地開放供人免費採摘，各種不同顏色胡蘿蔔埋在地底，每拔出1根都會有無比驚喜，像在猜謎一般，相當有趣，現場報名即可入場。

雲林東勢鄉長林維戊和鄉代主席陳昭源指出，東勢是國內3大胡蘿蔔產地之一，尤其東勢得天獨厚，單位面積生產率最高，品質尤佳。當天除拔蘿蔔也搭配東勢青農協會栽種的優質農產組成特色市集，也可到「甭錢農場」親子共遊、鐵馬道欣賞田園風光，來一趟東勢輕旅行，保證滿載而歸。

雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，一起挑戰千人拔蘿蔔金氏世界紀錄。圖／VDS活力東勢提供
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，一起挑戰千人拔蘿蔔金氏世界紀錄。圖／VDS活力東勢提供
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉是紅菜頭故鄉，栽種出五顏六色優質胡蘿蔔，尤其所產VDS胡蘿蔔原汁更享譽國際。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉是紅菜頭故鄉，栽種出五顏六色優質胡蘿蔔，尤其所產VDS胡蘿蔔原汁更享譽國際。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，青農協會也將行銷優質農產。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，青農協會也將行銷優質農產。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，VDS活力東勢總經理王文星還親自解說紅菜頭的故事。圖／VDS活力東勢提供
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，VDS活力東勢總經理王文星還親自解說紅菜頭的故事。圖／VDS活力東勢提供
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，趣味無窮。圖／VDS活力東勢提供
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，趣味無窮。圖／VDS活力東勢提供

雲林 金氏世界紀錄 青農

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