大關廟加油站地下水汙染 整治2年有成解除列管

台南市關廟區近國道3號關廟交流道的大關廟加油站，為地下水污染整治場址，歷經2年整治有成，包括甲苯等濃度低於監測標準，環保署今天公告解除地下水污染整治場址列管。

台南市政府環保局新聞稿表示，大關廟加油站地下水污染物，包括苯、甲苯、甲基第三丁基醚，以及總石油碳氫化合物等濃度，經驗證均低於地下水污染管制標準及監測標準，行政院環境保護署今天公告解除地下水污染整治場址列管。

台南市政府環境保護局民國105年針對站齡逾20年以上的高齡地下儲槽進行查核輔導作業時，發現大關廟加油站疑有油品外洩情事。經調查環保署於106年2月2日公告為地下水污染整治場址，大關廟加油站107年提出整治計畫，經台南市土壤及地下水污染場址改善推動小組審查同意後投入污染改善。

環保局土壤污染管理科指出，為加速污染改善作業，大關廟加油站內原本鋪地破碎並拆除管線，執行全面性細密調查確認污染嚴重程度、範圍及擴散途徑後開始進行污染整治。

整治過程前後歷經2年，改善期間環保局邀集專家學者定期召開會議，積極輔導並監督整治計畫進度。大關廟加油站在去年2月底提出改善完成報告、10月環保局進場驗證，驗證結果顯示地下水污染物濃度已低於管制標準及監測標準，相關資料提報環保署，經同意解除地下水污染整治場址列管。

台南市長黃偉哲表示，環保署為確保全國土壤及地下水環境永續安全，持續與南市環保局共同控管加油站業者落實自主監測作業，並依規定申報定期監測紀錄，以達防範未然目的。

環保局長謝世傑提醒加油站業者，一旦發現貯存系統異常，發生污染土壤或地下水情事，應立即通報所在地主管機關，並追查洩漏源、執行防治污染擴散及改善作業。環保局將嚴格把關污染整治進度，以確保如期完成改善作業，維護國民及環境健康。