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阿里山頂湖百株櫻花綻放 觀賞期還有15天

中央社 / 嘉義縣14日電

嘉義阿里山頂湖生態區，百株昭和櫻、河津櫻綻放，當地民眾表示，今年受疫情影響，假日賞花人潮不到千人，不想到番路鄉彌陀禪寺人擠人，可來頂湖看花，還有15天賞花期。

嘉義縣番路鄉彌陀禪寺櫻花盛開，假日擠滿人，聯外道路成了停車場，同樣位在阿里山國家風景區的頂湖生態區，百株櫻花綻放，但人潮不多。

頂湖的民宿業者簡坤瑩今天接受中央社記者訪問說，頂湖的櫻花品種有河津櫻、昭河櫻等，種植至少7、8年以上，目前已經開了5、6成，上百株櫻花讓頂湖聚落成粉紅世界。

簡坤瑩說，往年花季假日人潮都在千人以上，遊覽車不少，今年踫上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，遊客感覺少了許多，只有幾百人，不想到番路鄉彌陀禪寺人擠人，可以來此輕鬆賞花，不愁沒停車位。

頂湖除櫻花，還有茶園、竹林及杉林圍繞的步道，還能登上海拔1976公尺的大凍山，360度的視野可以遠眺玉山；中午用餐也方便，各種在地美味食材，任君挑選。

櫻花 賞花 阿里山 嘉義

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