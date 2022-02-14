台南麻豆郵局今新址營業 交通及停車大挑戰

落腳台南麻豆圓環旁農會大樓的麻豆郵局，今天首日營業，地方事前擔心的交通與停車問題浮現，不少民眾抱怨難停車，也擔心圓環旁龐大車流，除郵局派出保全協助引導停車，警方也不定期派員交通疏導，希望降低衝擊。

麻豆郵局建物原為麻豆公所廳舍，已有60年，將拆除改建為地上5樓、地下2樓辦公大樓，預定5年後大樓完工後遷回，郵局日前向麻豆農會承租農會圓環旁舊新生辦事處，啟動搬遷作業，上周六完成遷移作業，地方憂心停車不易且當地交通頻繁衝擊。

麻豆郵局搬家後今天首日營業，一早如往常繁忙，郵局門前停車位一位難求，郵局出動保全人員引導，因圓環路口交通複雜，警方也安排在尖峰時段調派警力疏導，郵局人員說，估計今天出入郵局約300至400人次，與搬家前差不多，也有些民眾前往附近總爺郵局減少等候時間。

有些顧客仍對郵局搬家難接受，質疑挑選地點不當，郵局人員則耐心說明地點難覓，也有民眾抱怨，郵局前停車位，有些是附近大樓住戶長期停放，不拿出有效辦法，恐難解民怨。郵局人員說已注意到這問題，會持續觀察商討因應對策。