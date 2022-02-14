台南新營轉運站公車路網圖換新裝 乘車資訊查詢更方便

台南市新營轉運站繼去年台南火車站前公車南北站路網圖換新裝，最近也增設全新公車路網圖，並且延續製作「捷運風」設計感的路線圖，使站位資訊及乘車服務資訊更簡潔易懂，方便查詢公車相關資訊，可在此轉往山、海線景點。

交通局長王銘德今天表示，新營轉運站是結合國道客運、公路客運與大臺南公車的轉乘站點，為大臺南溪北地區的交通門戶，因此交通局著手研發設計更友善的乘車資訊。

行經新營轉運站的公車路線共20條，特別委由專業設計團隊製作「區域整合路網圖」，採取簡潔線條又可切合道路方位，使民眾更方便、快速判別方位與可利用的站點及路線。

新營轉運站新路網圖不但納去年加入的棕4、5、6，臺灣好行61、61-1等路線，公路客運等路線皆有納入，溪北地區的觀光景點、轉運場站及醫療機構都加強標示，以及增加站位間步行距離標示，並繪設新營市區放大圖等。

在新營轉運站可以搭乘棕幹線前往鹽水老街，搭乘61或61-1西濱快線前往南鯤鯓代天府、井仔腳鹽田、馬沙溝遊憩區、七股鹽山等景點，搭乘黃6或黃6-1線前往天鵝湖公園、菁寮老街，搭乘黃6-1線可至白河賞蓮花，搭乘黃1線前往烏山頭水庫等。

王銘德表示，溪北地區有鹽水月津港燈節、鹽水蜂炮、台灣國際蘭展等一連串活動陸續熱鬧登場，新營轉運站做為溪北地區重要的轉乘站點，歡迎來此轉乘公車。