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設計曝光 嘉義3大新高架車站開工 搭火車動線將暫改變

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義高架車站模擬圖，有地下2層及地上4層樓。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
嘉義高架車站模擬圖，有地下2層及地上4層樓。圖／翻攝交通部鐵道局臉書

嘉義市鐵路高架化工程預計2026年完工，新建高架的嘉義車站、嘉北車站，及平面的北回車站，預計4月實質進場施作；影響旅客的部分，交通部鐵道局指出，屆時原嘉義車站的月台間通行，暫時剩第1與2月台間地下道、站外空橋，嘉北車站下第2月台會做新通道。

鐵道局表示，新嘉義高架車站在原站東北側，建築靈感擷取阿里山的稜線、雲影、林相；地下2層停車場，包括汽車269位、機車608位；地上4層樓，1樓為沒阻隔的通廊，有商業空間、2樓為購票區、3樓為月台，將有2個島式月台、1個岸壁式月台共5條軌道。

新嘉北高架車站則建於原站北邊，地面3層，有1個島式月台共2條軌道，也有12個汽車位及55個機車位；北回車站是新增設平面站，距北回歸線太陽館約150公尺，是此工程唯一設嘉縣的站，2個島式月台共4條軌道，還會新建維修機場，未來空橋連通太陽館。

鐵道局指出，3個車站為同一標案，去年底決標，金額71億2264萬多元，春節前開工，嘉北、北回車站有把握4月實質進場，嘉義車站須待臨時軌搭建完，預計年底前施工。

不過，新嘉義車站完工後，除原站為古蹟保留，後站、先期轉運中心都將拆除。鐵道局提醒，施工期間，會先封閉站內第2月台到後站的地下道，接著改造站外空橋從第2月台到後站部分，改完後，站內空橋就將全拆，剩站外空橋、第1跟2月台間的地下道來通行；新站完成後，就都靠平面通行。

嘉北車站為新建後廢除舊的，第2月台在施工期間，會先改造原本旅客要下到月台的樓梯。

嘉義高架車站模擬圖，月台有2個島式月台、1個岸壁式月台共5條軌道。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
嘉義高架車站模擬圖，月台有2個島式月台、1個岸壁式月台共5條軌道。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
因應新建嘉義高架車站，原車站第二月台到後站的地下道，會先封閉。記者林伯驊／攝影
因應新建嘉義高架車站，原車站第二月台到後站的地下道，會先封閉。記者林伯驊／攝影
嘉義車站站內的空橋，因應新建高架車站，施工期間會先拆除。記者林伯驊／攝影
嘉義車站站內的空橋，因應新建高架車站，施工期間會先拆除。記者林伯驊／攝影
嘉義車站站內的空橋，因應新建高架車站，施工期間會先拆除。記者林伯驊／攝影
嘉義車站站內的空橋，因應新建高架車站，施工期間會先拆除。記者林伯驊／攝影
嘉義高架車站模擬圖，擷取阿里山意象。圖／翻攝交通部鐵道局臉書
嘉義高架車站模擬圖，擷取阿里山意象。圖／翻攝交通部鐵道局臉書

嘉義 鐵道

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