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男守護植物人愛妻不離棄 情人節藝人張秀卿到家獻唱

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南蔡先生守護植物人愛妻不離不棄，藝人張秀卿今天到家獻唱。記者周宗禎／翻攝
台南蔡先生守護植物人愛妻不離不棄，藝人張秀卿今天到家獻唱。記者周宗禎／翻攝

今天是西洋情人節，創世基金會台南院邀請「在地媳婦」藝人張秀卿前往台南市永康區到宅服務個案蔡家，為中風成為植物人的阿玉與日夜照顧她一整年的另一半獻唱情歌，傳遞正能量為兩人打氣。

蔡姓永康居民妻子阿玉鶼鰈情深、相互扶持，一年前阿玉中風倒下，成了植物人，另一半不離不棄，悉心照護，目前阿玉狀況漸好轉。創世台南院今天邀請張秀卿演唱新歌，「以歌聲代為傳達濃濃的愛意，為這段矢志不渝的愛情做見證」。

張秀卿演唱新歌「老公」，她說，聽到阿玉的病情逐漸好轉真的非常感動，一定是他們的愛情感動了上天，這是我聽過情人節最美的故事了。

蔡先生在歌聲中緊握太太的手，他說，「太太一直是最重要角色，現在倒了，換我當他的靠山，會守護到最後一刻，太太能好起來就是最好的情人節禮物」。

創世到宅護理師指出，指導照護與原床泡澡技巧，蔡先生幫阿玉洗臉、身體清潔、更換尿布、灌食、抽痰，全一手包辦，不假他人之手。近2個月發現阿玉狀況好轉，眼神會移動追視，服務團隊建議加強復健，狀況漸趨進步，讓另一半振奮不已，相信奇蹟很快會出現。

創世台南院表示，目前照護60名植物人，每人背後都有辛酸的故事，家庭也有不為人知的苦，創世竭盡所能提供最佳的照護品質，除定時翻身、換尿布外，依個別化飲食需求，提供每日六餐攪打流質餐食，另加入高蛋白營養補給。

近期疫情升溫，擔憂去年疫情重創捐款重演，盼社會大眾及企業持續響應日行一「膳」，幫助植物人一日營養餐食300元一日人次，詳情洽愛心專線：06-2601655「行膳小組」。

台南蔡先生守護植物人愛妻不離不棄，藝人張秀卿今天到家獻唱。記者周宗禎／翻攝
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台南蔡先生守護植物人愛妻不離不棄，藝人張秀卿今天到家獻唱。記者周宗禎／翻攝
台南蔡先生守護植物人愛妻不離不棄，藝人張秀卿今天到家獻唱。記者周宗禎／翻攝

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