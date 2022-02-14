帶動紅蔥頭買氣 台南有請總舖師示範自製紅蔥酥

台南市七股區農會預定於19日舉辦紅蔥頭推廣暨產業文化活動，市府農業局今天在民治市政中心辦理行前記者會，並安排總舖師示範如何在家自製紅蔥酥，盼帶動紅蔥頭買氣。

台南市政府農業局今天邀請「阿勇師」汪義勇到場，教大家如何在家製作台式料理靈魂紅蔥酥，台南市長黃偉哲也在阿勇師指導下體驗各項製程。

汪義勇表示，想要炸出美味的紅蔥酥，火候控制與油品使用都是關鍵，炸過頭就會產生苦焦味，如果不想下廚，也可選擇由七股區農會製作生產的紅蔥酥油，對一般小家庭來說非常便利且一樣美味。

黃偉哲表示，紅蔥頭是佐味聖品，台南紅蔥頭產量占全國92%，許多台南的經典大菜、小吃及點心都會使用紅蔥頭為配料，市府會持續協助台南紅蔥頭打出知名度，鼓勵民眾採買台南優質紅蔥頭，或品嘗好吃的紅蔥頭料理。

台南市政府農業局長李建裕表示，台南紅蔥頭種植面積約928公頃，種植範圍集中在沿海地區，因地質鹽份較高，種植的紅蔥頭香氣濃郁，是小吃業者必備爆香食材。

李建裕指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，盤商收購意願降低，市府協助農民爭取加工補貼、開發通路商、辦理產銷活動，同時也將協助農民至假日市集販售、輔導農會改善包裝、成立產業專區協助農民精進生產，減低產銷壓力。

七股農會總幹事陳崇欣表示，2022台南七股紅蔥頭產業文化活動預定於19日在七股區農會舉辦，現場有紅蔥頭料理上菜、農特產品特賣會、大型農機展示及趣味競賽、親子DIY、七股紅蔥頭體驗之旅等活動，並提供限量紅蔥虱目魚粥品嘗。