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斷40年復興鐵橋明年底完工 翁章梁:重啟北港溪兩岸關係

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
復興鐵橋是早期糖鐵重要路線，串聯嘉義縣新港和雲林縣北港鎮，但1982年糖鐵宣布停止載運後中斷至今。記者莊祖銘／攝影
復興鐵橋是早期糖鐵重要路線，串聯嘉義縣新港和雲林縣北港鎮，但1982年糖鐵宣布停止載運後中斷至今。記者莊祖銘／攝影

復興鐵橋跨越北港溪，連接嘉義新港和雲林北港，1982年台糖公司終止載運後中斷至今，要花1.8億元打通重建。立委陳明文和蘇治芬今邀水利署副署長曹華平和交通部觀光局副局長林信任會勘，預計今年4月動工、明年底可完工。

復興鐵橋建於1911年，是連結嘉義縣新港與雲林縣北港的重要路徑，從原先載運甘蔗，後來轉型成沿線居民出入、學生上下課搭乘重要交通工具，但隨著交通型態轉變，在1982年，台糖公司因為虧損停止載運，橋墩也在歷年風災局部傾倒，中斷新港與北港的連結。

陳明文今邀集水利署、觀光局、縣府文化局等單位開記者會，表示北港溪復興鐵橋將重新修復，復興鐵橋修繕通行是「兩岸」民眾共同企盼，曾當面向蔡英文總統建言獲支持，行政院隨後也核定預算。

陳明文說，後續相關單位會全力配合，1億8000萬元經費由中央負責9成，縣府自籌近2000萬元，中央補助款預計近期撥款，相關規畫設計、文物資產調查等作業皆已完成，最快今年4月開工，預計明年底前可完工。

蘇治芬感謝嘉義縣府協助推動相關工程，「是地方上一樁美事」，未來完工後，不但是文化觀光的廊道，也是休閒場域。翁章梁說，復興橋梁修繕完工後，將重啟新港和北港間「特殊兩岸關係」，是新的歷史古蹟意義轉換。

嘉義縣府文化觀光局長許有仁表示，復興鐵橋周邊有水仙宮、天后宮等人文歷史建築，完工後將結合既有休閒步道及河岸藍綠帶自然景觀，串聯周邊如板陶窯等觀光資源，充分展現在地人文、鐵道歷史。

立委陳明文（前排左）和嘉義縣長翁章梁（前排右）今到舊復興鐵橋現址會勘。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文（前排左）和嘉義縣長翁章梁（前排右）今到舊復興鐵橋現址會勘。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文（中）、蘇治芬（左）和交通部觀光局、水利署等單位，今到舊復興鐵橋現址會勘，表示工程最快今年4月開始動工。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文（中）、蘇治芬（左）和交通部觀光局、水利署等單位，今到舊復興鐵橋現址會勘，表示工程最快今年4月開始動工。記者莊祖銘／攝影

北港 嘉義 陳明文

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