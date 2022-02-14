扶輪社捐乳攝車 7/31前雲林縣民受檢 有機會中5千禮券

乳癌居國人女性癌症發生率之冠，高風險群為45歲至69歲婦女，雲林縣衛生局表示，雖然縣內乳癌發生率低於全國，但仍是縣內頭號癌症殺手，縣長張麗善今與健保署長李伯璋，代表成大醫院斗六分院接受國際扶輪社等企業團體共同捐贈1輛社區巡迴乳房攝影車，今起巡迴雲嘉南各鄉鎮，提供民眾篩檢服務。

張麗善說，雲林縣內原本沒有社區巡迴乳房攝影車，感謝國際扶輪社號召各界募資，捐贈1輛要價上千萬元的專車，包括有數位乳房攝影、子宮頸抹片及超音波檢查等醫院才有的設備，透過低輻射劑量X光射線、壓迫乳房方式可偵測藏在乳腺內的微小腫瘤、鈣化點、局部結構變化或無症狀的零期乳癌等。

護理人員出身的張麗善感同身受，她指出，現代醫療進步許多，民眾要建立預防觀念，透過定期健康檢查，確保自身狀況無虞，若發現問題也能及早治療，尤其乳癌可預防，只要保持良好生活習慣就能降低風險，加上高風險群婦女定期在每2年接受1次乳房X光攝影檢查，可降低41％乳癌發生率。

成大斗六分院院長吳晉祥進一步表示，據醫學實證，近年台灣乳癌患者好發年齡，有比歐美國家年輕10歲的趨勢，嚴重影響婦女健康與生活品質，不過早期發現可提高存活率，第1期患者有8成可存活逾10年。