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扶輪社捐乳攝車 7/31前雲林縣民受檢 有機會中5千禮券

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
今天起將在雲林地區開跑的社區巡迴乳房攝影車，內有數位乳房攝影、子宮頸抹片及超音波檢查等醫院才有的設備。記者陳苡葳／攝影
今天起將在雲林地區開跑的社區巡迴乳房攝影車，內有數位乳房攝影、子宮頸抹片及超音波檢查等醫院才有的設備。記者陳苡葳／攝影

乳癌居國人女性癌症發生率之冠，高風險群為45歲至69歲婦女，雲林縣衛生局表示，雖然縣內乳癌發生率低於全國，但仍是縣內頭號癌症殺手，縣長張麗善今與健保署長李伯璋，代表成大醫院斗六分院接受國際扶輪社等企業團體共同捐贈1輛社區巡迴乳房攝影車，今起巡迴雲嘉南各鄉鎮，提供民眾篩檢服務。

張麗善說，雲林縣內原本沒有社區巡迴乳房攝影車，感謝國際扶輪社號召各界募資，捐贈1輛要價上千萬元的專車，包括有數位乳房攝影、子宮頸抹片及超音波檢查等醫院才有的設備，透過低輻射劑量X光射線、壓迫乳房方式可偵測藏在乳腺內的微小腫瘤、鈣化點、局部結構變化或無症狀的零期乳癌等。

護理人員出身的張麗善感同身受，她指出，現代醫療進步許多，民眾要建立預防觀念，透過定期健康檢查，確保自身狀況無虞，若發現問題也能及早治療，尤其乳癌可預防，只要保持良好生活習慣就能降低風險，加上高風險群婦女定期在每2年接受1次乳房X光攝影檢查，可降低41％乳癌發生率。

成大斗六分院院長吳晉祥進一步表示，據醫學實證，近年台灣乳癌患者好發年齡，有比歐美國家年輕10歲的趨勢，嚴重影響婦女健康與生活品質，不過早期發現可提高存活率，第1期患者有8成可存活逾10年。

張麗善指出，國民健康署提供45至69歲高風險婦女及40至44歲具乳癌家族史婦女，每2年1次免費乳房X光攝影檢查，該專車由成大斗六分院、台南醫院2院排班使用，巡迴雲林、嘉義及台南，符合篩檢條件的雲林縣民，7月31日前檢查可參加5千元禮券抽獎活動。

國際扶輪社號召企業團體共同捐贈1輛社區巡迴乳房攝影車，該專車今天起由成大醫院斗六分院及衛福部台南醫院共同排班巡迴雲嘉南各鄉鎮。記者陳苡葳／攝影
國際扶輪社號召企業團體共同捐贈1輛社區巡迴乳房攝影車，該專車今天起由成大醫院斗六分院及衛福部台南醫院共同排班巡迴雲嘉南各鄉鎮。記者陳苡葳／攝影
今天起將在雲林地區開跑的社區巡迴乳房攝影車，內有數位乳房攝影、子宮頸抹片及超音波檢查等醫院才有的設備。記者陳苡葳／攝影
今天起將在雲林地區開跑的社區巡迴乳房攝影車，內有數位乳房攝影、子宮頸抹片及超音波檢查等醫院才有的設備。記者陳苡葳／攝影
國際扶輪社號召企業團體共同捐贈1輛社區巡迴乳房攝影車，該專車今天起由成大醫院斗六分院及衛福部台南醫院共同排班巡迴雲嘉南各鄉鎮。記者陳苡葳／攝影
國際扶輪社號召企業團體共同捐贈1輛社區巡迴乳房攝影車，該專車今天起由成大醫院斗六分院及衛福部台南醫院共同排班巡迴雲嘉南各鄉鎮。記者陳苡葳／攝影
今天起將在雲林地區開跑的社區巡迴乳房攝影車，內有數位乳房攝影、子宮頸抹片及超音波檢查等醫院才有的設備。記者陳苡葳／攝影
今天起將在雲林地區開跑的社區巡迴乳房攝影車，內有數位乳房攝影、子宮頸抹片及超音波檢查等醫院才有的設備。記者陳苡葳／攝影

乳癌 雲林

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