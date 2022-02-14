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鹽水蜂炮交通疏導出爐 明下午3點起管制

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
鹽水蜂炮相關交通管制疏導圖。圖／警方提供
鹽水蜂炮相關交通管制疏導圖。圖／警方提供

因應明天鹽水蜂炮登場，台南市新營警分局公布相關交通管制，當天下午3點起執行。為因應急需，當晚在鹽水衛生所、鹽水圖書館、鹽水國小設有救護站。相關交通疏導管制措施可上新營分局網站(http://xinying.tnpd.gov.tw/)，或「南市政府警察局新營分局」臉書查詢。

警方說，駕駛人請勿將車輛（含機車）停放於鹽水國中操場施放區（蜂炮台旁）及鹽水區神轎遊行路線（重要街道），以避免遭蜂炮破壞或引發火災，管制路線主要在市道172線（新營交流道復興路至鹽水仁愛路段），

警方也將於鹽水國小(鹽水區朝琴路137號)、學思園(岸內糖廠、金和路口）、忠孝路336號、福南宮(南門路201巷69號)、鹽水國中(三福路63號)設置機動派出所，提供單一窗口受理民眾報案、提供茶水、代叫計程車、路況諮詢及協尋孩童等服務。

相關管制地點如下：

一、(一)忠孝路、信義路口。(二)忠孝路、南門路口。(三)忠孝路、南太路口。(四)忠孝路、月津路口。(五)仁愛路、金和路口。(六)朝琴路、和平路口

二、172線（新營交流道復興路至忠孝路與南太路段）道路，如遇車流壅塞或神轎抵達時，改道路線如下：

(一)新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛：172線→左轉新中路或新工路→右轉四維路→右轉台19甲線→左轉172線。

(二)布袋、義竹、學甲往新營方向車輛：172線→右轉台19甲線→左轉五福路→左轉新工路→右轉172線。

三、 鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，盡可能由鹽水區金和路進出；另參觀蜂炮民眾請將車輛停放於下列地點或路段：

(一)岸內糖廠停車場（供布袋、義竹、學甲方向來車停放）。

(二)新營工業區內道路（新中、四維、五福、八德、新太路等路段）兩側（供學甲、新營方向停放）。

(三)汫水里、水秀里社區（供新營、白河、後壁方向來車停放）。

鹽水蜂炮相關交通管制疏導圖。圖／警方提供
鹽水蜂炮相關交通管制疏導圖。圖／警方提供

神轎 衛生所 警察

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