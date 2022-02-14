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台南美食靈魂紅蔥頭 聯電採購市府周六七股促銷

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南七股紅蔥頭產業文化活動周六登場。記者謝進盛／攝影
台南七股紅蔥頭產業文化活動周六登場。記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局今在新營民治市政中心邀請料理達人汪義勇（阿勇師）示範如何在家製作紅蔥頭酥，晶圓大廠聯電更採購1萬斤挺蔥農。市長黃偉哲說，台南美食聞名全台，紅蔥頭更是台式料理靈魂，歡迎各地鄉親本周六來七股農會參加紅蔥頭產業文化活動。

黃偉哲頒發感謝狀給聯電公司，由人力資源處資深處長朱名均代表公司接受。農業局現場推薦台南經典大菜、小吃及點心，如阿勇家潮式佛跳牆、麻豆碗糕、台南度小月古早味肉燥、鹽水意麵、新營和誠鹹粿、楊媽媽菓子坊古早味鹹蛋糕、綠豆椪等食材，皆使用紅蔥頭為配料製作，讓美味升級，七股區農會以當地農民種植紅蔥頭，製作生產紅蔥酥油禮盒，對於小家庭非常便利且一樣美味。

黃偉哲表示，紅蔥頭為台式料理靈魂，這看似簡單食材配角，卻是台南眾多小吃中不可或缺的提味秘方。

阿勇師也示範如何在家製作台式料理靈魂-紅蔥頭酥，他表示，想要炸出美味的紅蔥酥油，火侯控制是否得宜，以及油品使用都是關鍵，油溫一直加熱讓蔥頭太焦，油蔥酥一旦炸過頭就會產生苦焦味，緊盯顏色變化，微黃就要撈出，時間拿捏需恰到好處。

農業局長李建裕表示，台南為紅蔥頭重要產區，種植面積約928公頃，種植面積約占全台92%，總產量為9455公噸，七股為南市最大產區，約340公頃，產量約3533公噸，因氣候土質鹹度較高，種植紅蔥頭香氣濃郁，質量均優。

農業局說，2022台南七股紅蔥頭產業文化活動，19日上午9點起在七股農會登場，安排有紅蔥頭料理上菜、農特產品特賣會、大型農機展示及趣味競賽、親子DIY、七股紅蔥頭體驗之旅等活動，還有青農巿集、農特產展售，提供限量美味紅蔥虱目魚粥，讓民眾排隊換取。

2022台南七股紅蔥頭產業文化活動周六登場，今為活動暖身。記者謝進盛／攝影
2022台南七股紅蔥頭產業文化活動周六登場，今為活動暖身。記者謝進盛／攝影
料理達人阿勇師示範紅蔥頭酥製作過程。記者謝進盛／攝影
料理達人阿勇師示範紅蔥頭酥製作過程。記者謝進盛／攝影
台南紅蔥頭產量居全國之冠。記者謝進盛／攝影
台南紅蔥頭產量居全國之冠。記者謝進盛／攝影
台南各式美食料理，紅蔥頭為箇中靈魂。記者謝進盛／攝影
台南各式美食料理，紅蔥頭為箇中靈魂。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左）頒發感謝狀給聯電，由人力資深處長朱名均代表接受。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左）頒發感謝狀給聯電，由人力資深處長朱名均代表接受。記者謝進盛／攝影
台南紅蔥酥油展品。記者謝進盛／攝影
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台南 農會 黃偉哲

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