台17線台南七股部分路段 速限調降為60公里

台17線台南市七股區部分路段，最高速限將由每小時70公里調降為60公里，預定25日起實施，交通部公路總局第五區養護工程處呼籲用路人配合，維護交通安全。

公路總局第五區工程處日前發出公告，台17線七股路段（區道南26線路口至國姓橋）調整最高速限，由現行每小時70公里降低為60公里，範圍包括17線152K+5 94至158K+250（南26線路口至市道176線路口）、台17線南向159K+100至163K+125（南31-1路口至國姓橋北端）。

調降速限的公告近日在地方上社群網站引發不少網友討論，有人認為沒有必要，以後可能要注意被開罰單，但也有人認為安全第一。

公路總局第五區工程處新化段提供資料指出，調降速限路段未劃設機慢車道，為確保汽機車混合車道行車安全，並考量路權平權概念，將最高時速降低至60公里，希望用路人配合，共同維護道路行車安全。