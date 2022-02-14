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台南土水防治校園宣導專車 228前開放國小報名

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局辦理愛護土壤及地下水巡迴宣導活動，讓學生感受與體認地下水維護的重要。圖／南市環保局提供
台南市環保局辦理愛護土壤及地下水巡迴宣導活動，讓學生感受與體認地下水維護的重要。圖／南市環保局提供

台南市環保局每年透過愛土愛水護家園校園巡迴宣導活動，要在孩童心中埋下「愛護土壤及地下水」幼苗，今年的巡迴宣導活動將在下月登場，環保局歡迎各國小在2月28日前報名，讓學生認識水循環，體認地下水位維護的重要。

市長黃偉哲表示，為環境盡分心力不難，只要每個人多一點重視，環境乾淨整潔就容易達到。進入校園宣導環境教育，培養學童正向環境價值觀以及敏感度，就如同埋下環保種子，日後成長茁壯，就會珍惜並身體力行愛護環境、鄉土。

環保局指出，該局自2018年起舉辦愛護土壤及地下水巡迴宣導活動，到去年共辦44場次，去年的10場宣導活動，生動豐富的內容深獲中年級學童歡迎及校方肯定，因不少學校沒有預約到，今年巡迴宣導活動再次展開。有興趣的國小請於2月28日前洽 (06)2674567#804殷小姐報名，報名班級將贈環保署設計圖文繪本故事書。

愛土愛水護家園校園巡迴宣導活動由環保局籌畫，中華醫事科技大學協助編排教案及課程安排。環境教育志工將以環保署繪編的「小水滴哭什麼? 」為主軸，帶領孩童化身小水滴展開旅程，認識水循環。也會搭配生動有趣的動畫短片「環保小尖兵」，讓孩子了解如何避免地下水、土壤遭受污染及愛護保育等。

環境教育志工還會帶學童實際動手採樣地下水，了解地下水層存在位置及改善的難度，真實地感受與體認到地下水維護的重要。

地下水 環保署 台南

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