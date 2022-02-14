小心荷包！台17線台南七股段限速將調降為60公里

台17線台南七股段將調降時速，由最高70公里調為60公里，將在本月25日生效，不過部分用路人反彈，認為「小題大作」，一堆人可能等吃罰單，公路總局則回應，兼顧道路安全需求，希望用路人配合。

公路總局第五區養護工程處近日一只公文，針對台17線台南七股路段調降時速，由限速70公里調降為60公里，適用範圍台17線152K+594至158K+250（南26線路口至市道176線路口）、台17線南向159K+100至163K+125（南31-1路口至國姓橋北端）。

上述路段涵蓋南七股，通往台南安南區，也是沿海許多用路人、通勤族往來台南市區重要道路。

消息傳出，不少用路人在網路社團質疑，現有四線道根本沒必要降低限速，更有人哀嚎說，未來超速罰單可能會接不完，還有人諷刺說，「乾脆調降為50公里算了」，地方雜音不小。

公路總局第五區工程處新化工務段說，上述路段目前並無機車道，常上演機車騎士與汽車爭道險象環生，考量路權平權理念，新增機車道，也壓縮到快車道寬度，為了安全起見，才會降為最高時速60公里。