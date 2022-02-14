40萬魚皮湯店在哪？台南美食之都疫情連環爆 這張梗圖讓大家都歪樓

台南市最近幾天接連都爆出有新增確診個案，民眾相當關注相關的消息，也引起很多討論，臉書「台南式」粉專PO出一張梗圖，指台南不愧是美食之都，其他人聽說疫情都在討論疾病，但台南人卻忍不住「歪樓」，總會說著說著就變成在討論足跡中的美食據點，網友對此則紛紛表示「我真的沒辦法否認」、「台南不是確診者足跡而是美食足跡」，甚至還有人又歪樓「這家魚皮湯到底在哪裡」、「店休息兩天消毒，明天就可以去吃了」，讓人超捧腹。

台南市從農曆年前開始就陸續傳出有確診病例，之前有確診者足跡前往安平周氏蝦捲用餐，被匡列的用餐客人20多人，其中只有兩人是台南人，其他都是外縣市，引發網友討論「周氏蝦捲到底是不是只有觀光客會吃」，後來一名肉圓店女員工也確診，一開始大家不知道是員工，只知道確診者天天去善化區的甲嘴王肉圓店，「到底有多好吃啊，為何天天去」網友又接續討論。

12日再爆出安南區父子同時確診，但在被疫調人員通知必須居家隔離之後，父子兩人還不顧禁令，前往安南區海佃路上的魚皮湯店外帶，因而各被開罰20萬元，再度引發網友討論，並紛紛詢問「這家40萬的魚皮湯店在哪裡」。

台南式在粉專PO出梗圖，指一般人知道附近有確診病例，討論的是「匡列多少人啊」、「有確認感染源嗎」、「完蛋足跡重疊了」、「有沒有實聯制啊」；但台南人討論的卻是「哪一家啊，有這麼好吃嗎」、「一定要點他的肉燥飯」、「屁啦！巷口那間才好吃」、「那個魚皮湯真的不錯」、「我覺得還好，觀光客才吃這間」等。

PO文一出短短數小時就有6、7000人按讚，雖然有網友否認，表示「哪有，我都會先關注疫情」，但有更多網友回應「會先談疫情、但談著談著就講到吃的了，而且後者討論的會比前者多」、「小編的說法我真的無法否認」、「台南不愧是美食之都啊」、「台南人比較樂觀，所以講美食比疫情多」，還有不少外縣市的網友回應「超羨慕台南人，可以不必討論疫情，討論美食就好了」、「台南美食也太多了吧，隨便的足跡都有美食」、「就算確診，死也要到台南吃」。

還有網友忍不住又歪樓，詢問「這家魚皮湯到底在哪裡啊」、「好想馬上去吃看看」、「這兩天消毒停業，明天就能去吃了」、「比起魚皮湯，我還是比較喜歡牛肉湯」、「說真的，我覺得我家巷口的魚皮湯最讚」，眾多內容超爆笑。