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闢停車場老是流標 嘉市為加速施工暫封操場、公園

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市嘉北國小興建地下停車場，施工時封閉操場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉北國小興建地下停車場，施工時封閉操場。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府規畫在崇文國小、嘉北國小、義昌公園3處開闢地下停車場，歷經流標10幾次，嘉北國小3月廠商會進場施作，屆時封閉操場開挖；義昌公園也預計3月底前開工，也會暫時關閉，兩處最快後年8月啟用；崇文國小持續流標，18日再次開標，市府表示，會趕年底前發包。

市府表示，本月10日與勝偉營造完成嘉北國小地下停車場訂約，為期750個工作天，會協調廠商盡早開工，停車場共地下兩層、218個車位，不過施工起就要封閉嘉北國小的操場，及部分停車位，學童體育課或戶外活動，協商北興國中校區支援。

市府交通處指出，嘉北國小的停車場，未來一併納入家長能接送上下學的「得來速」通道，且通道能提供遮陽、遮雨、更安全的接送車道與等候空間，改善上放學交通，也可解決地區周邊停車位不足的問題；為揮別地下停車場不見天日情況，也要求建築師重視自然採光與通風設計；另導入智慧停車管理系統設備的導入。

市府也正與立勝營造公司進行義昌公園地下停車場工程的訂約，順利的話，預計3月份開工，屆時為了施工安全，整個公園都將封閉到完工為止。

另外，崇文國小的地下停車場上周依然沒廠商投標，繼續流標，市府研判，崇文採行連續壁工法，可能做此種工法的廠商，近期工程多，已再上網，待下次本月18日開標；由於交通部補助款結案時程到2024年底，今年底一定要發包，將積極遊說廠商。

市府表示，3處地下停車場由前瞻計畫經費補助4.36億，市府自籌5.94億，3案總計投入10.3億，各別規畫、發包，都力拚2024年8月正式啟用，屆時會新增共621個車位。

嘉義市嘉北國小興建地下停車場，會把現有方便家長接送的「得來速車道」，一併納入。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉北國小興建地下停車場，會把現有方便家長接送的「得來速車道」，一併納入。圖／嘉義市政府提供
嘉市義昌公園將興建地下停車場，將封閉整個公園。圖／嘉義市政府提供
嘉市義昌公園將興建地下停車場，將封閉整個公園。圖／嘉義市政府提供
嘉市義昌公園將興建地下停車場，將封閉整個公園。圖／嘉義市政府提供
嘉市義昌公園將興建地下停車場，將封閉整個公園。圖／嘉義市政府提供

停車場 嘉義

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