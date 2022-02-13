台南大圳之路！ 山海圳國家綠道探險隊開拍

台南市小台江河流讀書會為推動台灣山海圳國家綠道學習運動，組探險隊，今天騎單車拍攝山海圳國家綠道「大圳之路」短片微電影，分成12集，將在公益頻道播出，同時做為台江本土教育的教學影片，讓更多學生及市民認識山海圳國家綠道生態及文化故事。

小台江河流讀書會從16年前呼籲守護河川，倡議種樹築道、整治河川汙染，營造台灣山海圳國家綠道，每年5月第1個星期日策辦台江水日，從台江騎單車到烏山頭水庫。如今台灣山海圳及嘉南大圳國家綠道，在政府規畫下都已完成，為讓更多民眾利用假日來山海圳國家綠道騎單車旅行，探訪沿著村落文化及水圳生態，師生籌組探險隊，騎著單車探訪綠道水橋等景點，分串主持人，拍攝短片介紹山海圳國家綠道風光。

台南社大台江分校執行長吳茂成今天帶著探險隊，從台江騎單車到烏山頭水庫，進行各個景點拍片，介紹山海圳國家綠道景點，學習做小記者及節目主持人。吳茂成表示，未來會結合公益頻道播出，透過短片微電影，讓更多師生及市民認識山海圳之美，一起在假日來山海圳騎單車旅行學習，發展綠道走路或是單車學習運動。