羨慕！男連擲12聖筊 抱走白河南天宮擲筊比賽66萬6666元最大獎

台南市白河區木屐寮十七戶南天宮今天下午舉行擲筊決賽，經過激烈競爭，來自高雄陳柏帆連擲12個聖筊，以2筊之差，擊敗另名移工，獨自抱走66萬6666元發財金，陳並回捐6萬6666元給廟方， 羨煞眾人。

闖出知名度的白河區木屐寮十七戶南天宮，新春期間舉辦「來阮ㄟ廟過年-這一杯幸『虎』滿滿」擲筊比賽，祭出66萬6666元最大獎，初賽從1月22日起2月12日止，吸引上千人點燈試手氣，共有300多人連擲兩個聖筊進入決賽。

今下午1點半起舉行擲筊決賽，直到下午4點才分出勝負，以來自高雄的陳柏帆以連擲12個聖筊，擊敗最大威脅者一名外籍移工10聖筊，獨自抱回方府千歲66萬6666元發財金，引起眾人歡呼尖叫不已，其餘17名最多聖筊者，分別6聖杯至10聖杯不等，均獲得6666元發財金。

陳柏帆說，去年透過朋友與南天宮結緣，今年知道舉辦擲筊比賽，新春特別到南天宮拜拜走春，補財庫點燈，參與擲筊比賽，當天順利擲出兩個聖筊取得決賽資格，今決賽擲出12聖筊，覺得相當驚喜。陳柏帆也當場捐出6萬6666元給南天宮，承諾明年前往南鯤鯓進香時，會先到南天宮贊炮表示感謝。

南天宮主委方張金鳳表示，方府千歲「蔭外庄」，長久來庇佑諸多外地信眾，受到方府千歲庇佑的信眾認捐獎金，也促成這次擲筊比賽，幸運民眾獲得發財金，未來不用歸還，希望信眾心存感恩，將方府千歲助人精神善念傳遞下去。