快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羨慕！男連擲12聖筊 抱走白河南天宮擲筊比賽66萬6666元最大獎

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河區木屐寮十七戶南天宮今下午舉行擲筊決賽，來自高雄陳柏帆（花圈者）連擲12個聖筊，從主委方張金鳳（左一）手上幸運抱走66萬6666元發財金。圖／廟方提供
台南市白河區木屐寮十七戶南天宮今下午舉行擲筊決賽，來自高雄陳柏帆（花圈者）連擲12個聖筊，從主委方張金鳳（左一）手上幸運抱走66萬6666元發財金。圖／廟方提供

台南市白河區木屐寮十七戶南天宮今天下午舉行擲筊決賽，經過激烈競爭，來自高雄陳柏帆連擲12個聖筊，以2筊之差，擊敗另名移工，獨自抱走66萬6666元發財金，陳並回捐6萬6666元給廟方， 羨煞眾人。

闖出知名度的白河區木屐寮十七戶南天宮，新春期間舉辦「來阮ㄟ廟過年-這一杯幸『虎』滿滿」擲筊比賽，祭出66萬6666元最大獎，初賽從1月22日起2月12日止，吸引上千人點燈試手氣，共有300多人連擲兩個聖筊進入決賽。

今下午1點半起舉行擲筊決賽，直到下午4點才分出勝負，以來自高雄的陳柏帆以連擲12個聖筊，擊敗最大威脅者一名外籍移工10聖筊，獨自抱回方府千歲66萬6666元發財金，引起眾人歡呼尖叫不已，其餘17名最多聖筊者，分別6聖杯至10聖杯不等，均獲得6666元發財金。

陳柏帆說，去年透過朋友與南天宮結緣，今年知道舉辦擲筊比賽，新春特別到南天宮拜拜走春，補財庫點燈，參與擲筊比賽，當天順利擲出兩個聖筊取得決賽資格，今決賽擲出12聖筊，覺得相當驚喜。陳柏帆也當場捐出6萬6666元給南天宮，承諾明年前往南鯤鯓進香時，會先到南天宮贊炮表示感謝。

南天宮主委方張金鳳表示，方府千歲「蔭外庄」，長久來庇佑諸多外地信眾，受到方府千歲庇佑的信眾認捐獎金，也促成這次擲筊比賽，幸運民眾獲得發財金，未來不用歸還，希望信眾心存感恩，將方府千歲助人精神善念傳遞下去。

發財金 白河 移工

延伸閱讀

新年必走發財地！ 6間「財神廟」 走春祈福兼求財 試試好手氣看能帶走多少發財金

台南白河17戶南天宮擲筊大賽 最大獎66萬6666元

相關新聞

羨慕！男連擲12聖筊 抱走白河南天宮擲筊比賽66萬6666元最大獎

台南市白河區木屐寮十七戶南天宮今天下午舉行擲筊決賽，經過激烈競爭，來自高雄陳柏帆連擲12個聖筊，以2筊之差，擊敗另名移工...

闢停車場老是流標 嘉市為加速施工暫封操場、公園

嘉義市政府規畫在崇文國小、嘉北國小、義昌公園3處開闢地下停車場，歷經流標10幾次，嘉北國小3月廠商會進場施作，屆時封閉操...

台南大圳之路！ 山海圳國家綠道探險隊開拍

台南市小台江河流讀書會為推動台灣山海圳國家綠道學習運動，組探險隊，今天騎單車拍攝山海圳國家綠道「大圳之路」短片微電影，分...

台南老舊集合式大樓沒雨汙分離 汙水接管卡關

台南市目前汙水下水道普及率約24.3%，許多工程也陸續施工中，但市區有許多集合式老公寓因沒有因沒有雨水與汙水分離，出現管...

雲林茂谷柑年後需求降滯銷 農委會3政策內外銷助農

雲林縣古坑鄉多位茂谷柑農今天向農委會主委陳吉仲陳情，因春節後需求下降，銷售情況不如先前，希望農委會有相應機制助農；陳表示...

家扶兒力爭上游 他一口氣拿7張證照拚國立科大

就讀台南南英商工的陳宏文出身單親家庭，長期受家扶中心扶助力爭上游，迄今已拿下7張餐旅證照，目標是未來能考上國立高雄餐旅大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。