台南老舊集合式大樓沒雨汙分離 汙水接管卡關

台南市目前汙水下水道普及率約24.3%，許多工程也陸續施工中，但市區有許多集合式老公寓因沒有因沒有雨水與汙水分離，出現管線經過也無法接管的問題，就有大樓向議員求助。水利局表示，類似大樓應不少，目前正進行清查，然後輔導並協助完成接管，對於不配合接管雖可罰款，但現階段仍採柔性勸導。

市議員李啟維表示，許多地方都可見正施工中的汙水下水道工程，汙水下水道接管率是文明城市的象徵，不過，因早期的集合式大樓沒有汙水與雨水分離的管線，因此也出現大樓無法接管，但透天住戶都可接管的情形，期待市府能幫助這些尚無法接管的大樓。

台南市水利局副局長詹益欽表示，經了解，會有此現象主要是住戶基於經費考量，不願花錢做汙水與雨水分離管線，以致汙水下水道從門前卻無法接管。一般而言，大樓沒接管前，也是要進行地下室維護、汙水處理及電費等開銷，1年約10萬元左右，但花2、30萬元完成接管工程，就省去汙水處理等花費，2、3年就回本。

對於這些尚未完成接管的大樓，目前仍採柔性勸道，若未來仍不配合，才會採取「公告通水」的手段，要求限期改善，若不改善就處罰。

水利局表示，目前台南市汙水下水道接管率約24.3%，接管戶數約為17萬戶，6都排名第5，僅贏桃園市，主要是台南大樓較少，透天厝較多，接管率的成長較慢且較花錢，每年約成長2%。目前台南九份子重畫區大樓相繼興建，一棟大樓完工就會增加2、300戶接管，成長速度就會較快。

鄰近市區較大型的汙水下水道工程是總經費109億元的仁德汙水下水道系統，共分4期，其中第1期已陸續完工，第2、4期實施中，另總經費21.8億元的官田區汙水下水道系統第1、2期計畫也完成施工，第3期已發包，明年完工。