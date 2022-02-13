雲林茂谷柑年後需求降滯銷 農委會3政策內外銷助農

雲林縣古坑鄉多位茂谷柑農今天向農委會主委陳吉仲陳情，因春節後需求下降，銷售情況不如先前，希望農委會有相應機制助農；陳表示，因運輸成本高漲，農委會除同意啟動運銷獎勵機制協助外銷，另也加強內銷，包括請加工廠進場協助加工2200噸茂谷柑、帶動市場價格，也發動集貨場、合作社場等，協助執行企業採購方案，保障農民收益。

雲林縣茂谷柑總種植面積達410公頃，產量占全台3成，今天有果農表示，受日夜溫差影響，部分果實熟成慢，加上今年春節較早，後熟果實至今還未完全採收完畢，因茂谷柑屬年節禮品，品質雖好，但現在已出現滯銷情形。

果農指出，南部產地包括台南、嘉義等，多已在春節前採收完畢，趕上春節銷售旺季，可是雲林仍有果實待採，但市場需求時令已過，盤商收購意願降低，眼見「好果賣不出去」，遑論求售次級果，幾近血本無歸。

陳吉仲到果園現勘後與果農對談，隨即同意啟動協助外銷、強化加工及媒合企業團購等3大政策助農，他表示，外銷因運輸成本上漲，將啟動運費補貼機制，讓高品質的茂谷柑仍可順利銷至國外市場。