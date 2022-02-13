響應國際癲癇日 黃偉哲：串聯城市為network
台南市癲癇之友協會響應「國際癲癇日」，今天下午舉辦花束傳情活動，市長黃偉哲期許縣市結合，除讓癲癇患者走到每個縣市都能感受到network，就如正常人一樣，創造更深層的關懷與友善環境。
國際癲癇局及國際抗癲癇聯盟於2015年發起，訂定每年2月的第2個星期一為「國際癲癇日」，這一天會有超過130個國家號召癲癇相關社群朋友及癲癇權益推動支持者共同響應。今年的國際癲癇日為2月14日，適逢西洋情人節，台南市癲癇之友協會結合東區扶輪社長王逸峰舉辦花束傳情活動。
現場由專業老師帶領癲癇朋友手作永生花束，贈送黃偉哲、社會局長陳榮枝等人，藉此對市府支持友善癲癇環境表示感謝，也展現市府對癲癇朋友權益的重視。現場也播放社會局運用公彩盈餘分配基金補助該會製播的「癲癇科普教育宣導短片」，宣導「正確理解、勇敢面對，終止無知與歧視，一起友善癲癇」，也藉花束傳情傳遞對自己、家人、照護者、支持者的感謝。
台南市於2019年度推動成為國內第一個癲癇友善城市，2020年籌辦「台灣癲癇青年高峰會」，由優秀的癲癇青年為自己的權益發聲，探討癲癇權益。陳榮枝說，為打造台南為溫暖友善的無礙城市，市府除致力於交通運輸、無障礙環境，推動多元、普及的社會福利服務外，近年更積極在各層面實踐身心障礙者權利公約，透過身心障礙者攝影展、歌唱大賽與提供場地供身障者表演等，促進身心障礙者社會共融。
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