響應國際癲癇日 黃偉哲：串聯城市為network

台南市癲癇之友協會響應「國際癲癇日」，今天下午舉辦花束傳情活動，市長黃偉哲期許縣市結合，除讓癲癇患者走到每個縣市都能感受到network，就如正常人一樣，創造更深層的關懷與友善環境。

國際癲癇局及國際抗癲癇聯盟於2015年發起，訂定每年2月的第2個星期一為「國際癲癇日」，這一天會有超過130個國家號召癲癇相關社群朋友及癲癇權益推動支持者共同響應。今年的國際癲癇日為2月14日，適逢西洋情人節，台南市癲癇之友協會結合東區扶輪社長王逸峰舉辦花束傳情活動。

現場由專業老師帶領癲癇朋友手作永生花束，贈送黃偉哲、社會局長陳榮枝等人，藉此對市府支持友善癲癇環境表示感謝，也展現市府對癲癇朋友權益的重視。現場也播放社會局運用公彩盈餘分配基金補助該會製播的「癲癇科普教育宣導短片」，宣導「正確理解、勇敢面對，終止無知與歧視，一起友善癲癇」，也藉花束傳情傳遞對自己、家人、照護者、支持者的感謝。