台南漁光島都市計畫審議通過 帆船訓練中心障礙解除

台南市安平漁光島新生地面積約45公頃，內政部已在日前完成都市計畫審議，教育局在此設置帆船訓練中心的計畫得以推動，體育處表示，之前因未完成審議，未排入前瞻2期，現在已完成審議，將再提出申請計畫，也爭取到4月在漁光島舉辦全國帆船競賽，為日後大型賽事做準備。

安平商港內漁光島西側約45公頃的人工養灘地及填築新生地土地，經台灣港務公司提出擴大都市計畫變更案，納入都市計畫範圍，內政部營建署已在上月間審議通過。台南市體育處表示，之前已提出計畫，爭取納入前瞻2期，在漁光島興建帆船訓練中心；卻因漁光島新生地納入都市計畫範圍到去年底仍未過關，未能爭取到經費。最近因已審議通過，除了再提出申請計畫，也期待因部分縣市未能執行而有剩餘款，早日拿到經費，盡早動工。

體育處長林義順表示，台南水上運動主要有3處，運河是划船場地，嘉南大圳為輕艇訓練場所，漁光島則是帆船訓練海域，預計設置帆船訓練中心的位置在西側帆船委員會位置。林義順說，漁光島是南部最佳的帆船訓練帆船訓練水域，全年都可練習，也因為如此已爭取到4月的全國帆船大賽在漁光島舉行。

由於漁光島海域有飼養牡蠣，有體育界人士擔心，若在此舉辦帆船賽，蚵架可能會影響比賽。林義順說，經詢問帆船委員會，認為養殖處與帆船場域尚有段距離，不會有影響。