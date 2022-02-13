快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

台南漁光島都市計畫審議通過 帆船訓練中心障礙解除

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
內政部已通過台南市漁光島新生地納入都市計畫，使帆船訓練中心的設置向前邁進一大步。記者鄭惠仁／攝影
內政部已通過台南市漁光島新生地納入都市計畫，使帆船訓練中心的設置向前邁進一大步。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平漁光島新生地面積約45公頃，內政部已在日前完成都市計畫審議，教育局在此設置帆船訓練中心的計畫得以推動，體育處表示，之前因未完成審議，未排入前瞻2期，現在已完成審議，將再提出申請計畫，也爭取到4月在漁光島舉辦全國帆船競賽，為日後大型賽事做準備。

安平商港內漁光島西側約45公頃的人工養灘地及填築新生地土地，經台灣港務公司提出擴大都市計畫變更案，納入都市計畫範圍，內政部營建署已在上月間審議通過。台南市體育處表示，之前已提出計畫，爭取納入前瞻2期，在漁光島興建帆船訓練中心；卻因漁光島新生地納入都市計畫範圍到去年底仍未過關，未能爭取到經費。最近因已審議通過，除了再提出申請計畫，也期待因部分縣市未能執行而有剩餘款，早日拿到經費，盡早動工。

體育處長林義順表示，台南水上運動主要有3處，運河是划船場地，嘉南大圳為輕艇訓練場所，漁光島則是帆船訓練海域，預計設置帆船訓練中心的位置在西側帆船委員會位置。林義順說，漁光島是南部最佳的帆船訓練帆船訓練水域，全年都可練習，也因為如此已爭取到4月的全國帆船大賽在漁光島舉行。

由於漁光島海域有飼養牡蠣，有體育界人士擔心，若在此舉辦帆船賽，蚵架可能會影響比賽。林義順說，經詢問帆船委員會，認為養殖處與帆船場域尚有段距離，不會有影響。

都發局長莊德樑指出，此都市計畫變更案是依據漁光里既有的樹林、沙灘、海域等天然資源特性，以低度開發為原則，近45公頃土地劃為港埠用地，並以水域遊憩及觀光休閒為土地分區規畫為主軸。

內政部已通過台南市漁光島新生地納入都市計畫，使帆船訓練中心的設置向前邁進一大步。記者鄭惠仁／攝影
內政部已通過台南市漁光島新生地納入都市計畫，使帆船訓練中心的設置向前邁進一大步。記者鄭惠仁／攝影

體育 台南

延伸閱讀

7年級生守護漁光島回憶 幾乎逼哭鄭弘儀

相關新聞

羨慕！男連擲12聖筊 抱走白河南天宮擲筊比賽66萬6666元最大獎

台南市白河區木屐寮十七戶南天宮今天下午舉行擲筊決賽，經過激烈競爭，來自高雄陳柏帆連擲12個聖筊，以2筊之差，擊敗另名移工...

闢停車場老是流標 嘉市為加速施工暫封操場、公園

嘉義市政府規畫在崇文國小、嘉北國小、義昌公園3處開闢地下停車場，歷經流標10幾次，嘉北國小3月廠商會進場施作，屆時封閉操...

台南大圳之路！ 山海圳國家綠道探險隊開拍

台南市小台江河流讀書會為推動台灣山海圳國家綠道學習運動，組探險隊，今天騎單車拍攝山海圳國家綠道「大圳之路」短片微電影，分...

台南老舊集合式大樓沒雨汙分離 汙水接管卡關

台南市目前汙水下水道普及率約24.3%，許多工程也陸續施工中，但市區有許多集合式老公寓因沒有因沒有雨水與汙水分離，出現管...

雲林茂谷柑年後需求降滯銷 農委會3政策內外銷助農

雲林縣古坑鄉多位茂谷柑農今天向農委會主委陳吉仲陳情，因春節後需求下降，銷售情況不如先前，希望農委會有相應機制助農；陳表示...

家扶兒力爭上游 他一口氣拿7張證照拚國立科大

就讀台南南英商工的陳宏文出身單親家庭，長期受家扶中心扶助力爭上游，迄今已拿下7張餐旅證照，目標是未來能考上國立高雄餐旅大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。