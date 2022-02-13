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家扶兒力爭上游 他一口氣拿7張證照拚國立科大
就讀台南南英商工的陳宏文出身單親家庭，長期受家扶中心扶助力爭上游，迄今已拿下7張餐旅證照，目標是未來能考上國立高雄餐旅大學，擁有一家自己餐飲店，翻轉人生之路。
北台南家扶中心今在佳里區六里聯合活動中心舉辦助學希望工程「助學圓夢‧感恩有您」獎助學金頒獎典禮，頒發260位高中職大專生577萬元助學金及發620名國中小學生約127萬元獎助學金，協助880名弱勢兒少能順利就學。
家扶扶幼主委鄭淑秋勉勵學子，身處困境環境更要努力，他日有成更要回饋社會。市長黃偉哲也低調出席頒獎，感謝善心人士讓台南市成為一個友善城市。
就讀台南南英商工的陳宏文，長期受家扶中心扶助力爭上游，迄今已拿下7張餐旅證照，他希望學得一技之長後，未來能考上國立高雄餐旅大學，將來開一家餐飲店，減輕母親負擔。
國立台南大學諮商與輔導系大一的王彩棉，父親因罹患早發性失智症，家計重擔皆落在母親身上，彩棉成績雖優秀一度徘徊升學與就業的十字路口，她今上台分享自己求學歷程，感謝助學人幫，謝謝成大校友會提供「你開書單來，我們買給你」參考書捐書活動，透過自學增加競爭的軟實力。
台灣冷鏈理事長程東和長期出錢出力關懷家扶兒，今受邀頒發獎助學金給家扶兒時，也以自己一路打拚過程，認為教育應要適才適所，技職體系也可打拚出人生出路。
北台南家扶主任莊淑惠表示，推動助學希望工程31年，已陸續幫助逾5萬人次兒少升學，今年雖持續因疫情，經費籌措更困難，感謝麻豆阿蘭碗粿郭忠山、泰興肉舖黃維明、淼勤緣素食館贊助碗粿、飲料及素羹、台南開基玉皇宮及時捐助100萬元、台南市成功國際同濟會、皇虹建設、市議員劉米山、強新工業公司，全台祀典大天后宮及各善心社團的合力相挺，得以如期發放獎助學金。
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