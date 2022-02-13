沒掃實名制真的會罰錢！ 台南民眾被隨機抓包挨罰：真的哭死

由於國內多數人都打過疫苗，即使有感染個案也大多輕症，使得很多人都未落實實聯制，防疫鬆懈，台南市一名網友今天凌晨在網上表示，自己因為沒有實聯制而被查到，「想到罰錢一直睡不著」，提醒其他網友「沒掃實名制真的會罰錢」，該實聯還是要做好。

台南市長黃偉哲在過年前的防疫記者會中表示有不少民眾未落實實聯制，將嚴格開罰，但衛生福利部部長陳時中之前對於實聯制卻表示「無法可罰」，而有中央與地方不同調的說法，台南市衛生局表示，中央之前在公告餐飲場所實聯制時，就已一併公告罰責，依傳染病防制法可罰3000到1萬5000元。

事後，陳時中表示，沒掃實聯制部分，中央授權地方處理，可依傳染病防治法從勸導到開罰3000到1萬5000元不等，或是依情節不同開罰6到30萬元。

台南市衛生局今天表示，今年從1月到目前，針對民眾未能落實實聯制部分，已開出29張罰單，其中兩張已裁罰3000元，其他還在行政調查中，而前年到目前則已開出351張罰單，其中都是罰3000元，只有一張因為是累犯而被罰6000元。

一名網友今天凌晨5時許，在PTT上發文表示「真的要掃實名制」，表示自己今天沒有簡訊實聯制就被抽查到了，結果他拿出手機的行動支付，認為可以取代實聯制，但是警方還是說不行，要求他拿出身分證、並填寫違反防治單，還告知「等接到罰單有問題再申訴」，但他在網上爬文，發現申訴很難成功，「想到罰錢一直睡不著」。

這名網友並沒有表示自己是在哪一個場所被開單，只要表示警方進入店內就隨便挑人，要求出示實聯制證明，他當場就被抓到，「真的哭死，下次不敢了」。