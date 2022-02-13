嘉市汰舊換電動機車加碼維持去年 最多1.6萬元

嘉義市機車密度全國第2僅次台北，市府鼓勵淘汰2007年6月底之前的老舊機車，公布汰舊換電動二輪車加碼補助方案維持去年，總計最多可獲1萬6000元，有市民認為，補助已比以前少，會持續騎到車壞才換；環保局統計，前年起累計淘汰率28.15%，今年預算600萬，期限到年底或用完為止，補助原則逐年減少，將於路上攔檢時、透過定檢站多宣導。

環保局表示，以淘汰2007年6月30日前出廠的燃油機車換購電動二輪車為例，經濟部補助7000元，環保署2000元，若同意將溫室氣體減量效益歸屬該署再多1000元，嘉市府加碼6000元，一般市民總計最多1萬6000元，中低收入戶可達2萬元。

若是新購電動二輪車，能獲中央加地方最高獲1萬1000元，單純汰舊機車則補助3000元。

環保局也說，2020年起配合環保署淘汰老舊機車政策，到去年底共淘汰2007年6月30日前出廠的燃油機車1萬6373輛，淘汰率28.15%，但目前設籍嘉市舊機車還有4萬1790輛，占全市燃油機車24.1%，都有獲補助的資格。

嘉市從事業務的黃先生說，他平常使用的125CC機車騎數10年，當時符合第3期排放標準，目前騎得算順暢，先前政府補助汰舊換新的金額較高，沒有使用，現最高1萬6000元，吸引力不大，加上騎車頻率高，找加油站比換電池方便，讓他更換的意願就不高，不會特別因有補助就換，還是會等到車壞了再打算。

環保局分析，經了解，許多市民認為2007年6月底以前的車，僅約15年，還堪用可騎，今年補助額度與去年持平，怕誘因太小的話，政策推動力度不夠，但原則上補助會逐年減少。

環保局指出，嘉市舊車汰換率在全國前段班，補助金額屬中段，仍希望民眾早點汰除舊車，會在路上攔檢機車排氣時，加強宣導，也會請機車行定檢的時候，針對不合格機車幫忙宣傳換車補助。符補助資格民眾可至環保署「廢車回收一站通」網站申請，嘉市加碼補助預算600萬，騎現到今年12月31日或用完為止，可洽環保局官網或（05）2251775轉213。