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頑皮世界打造另類炮城 推600組限量祈願卡
台南鹽水武廟蜂炮民俗活動下周二將展開，頑皮世界野生動物園打造一座兩層樓高祈願炮城，還推出600個限量木製祈福卡，祝福園區所有動物及遊客平安一整年。
頑皮世界表示，今年參加蜂炮活動，除祈求園內動物及員工平安健康，也邀請遊客們共襄盛舉，透過寫祈福小卡方式，把新的一年新的願望放置蜂炮台上一飛衝天，用另類方式共同參與此次盛會。
兩層樓高祈願炮城位於園區爬蟲館前方草皮供遊客觀賞，安全起見，尚未放置蜂炮，該600組限量款貓造型木製祈願卡，除現場購買外，今天至園內消費滿額或參加Keeper’s talk動物解說活動，即可有機會免費獲得。
元宵節當天該座炮城將送至鹽水武廟施放，當天下午吉祥物-豚寶與傻巴魯將到現場供遊客拍照，無法到現場者，也可以透過頑皮世界粉絲專頁觀看線上直播，一同見證自己的心願齊發，以及鹽水蜂炮熱鬧氛圍。
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