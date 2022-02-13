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台南海尾宋江陣武藝學堂開學 傳承拓墾精神

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南海尾朝皇宮宋江陣武藝學堂開館，傳承武術，守護家園。圖／台南社大提供
台南海尾朝皇宮宋江陣武藝學堂開館，傳承武術，守護家園。圖／台南社大提供

為傳承宋江陣的武藝及歷史文化，台南社大台江分校及海尾朝皇宮除在學校辦少年武藝工作坊，「海尾宋江陣武藝學堂」也開學，以傳統的「暗館」方式，在廟口免費培訓村內青年、國中小學生習武，強健體魄，傳承拓墾精神。

台江分校執行長吳茂成表示，國中小在11日開學，「海尾宋江陣武藝學堂」也開館，每周四晚上上課。他說，2023年為台江建庄200年，為傳承海尾百年宋江陣文化，發起宋江陣文化傳藝行動，由海尾百年宋江陣總教練鄭明傳率領吳秋和、吳昇峰、吳孟軒等青年，傳授海尾百年宋江陣武術，傳承台江先民守護家園的拓墾精神文化。

宋江陣總教練鄭明傳表示，海尾百年宋江陣源起於祖先為抵抗海盜，守護家園的歷史文化，父親也是隊員，自己從年輕時也繼承父親的宋江陣武藝，這次老中青三代幹部主動發起「海尾百年宋江陣文化傳藝」行動，實踐大道公的大廟興學精神，共同傳承武藝。

朝皇宮總幹事郭子祥指出，「海尾百年宋江陣武藝學堂」，利用星期四晚上，由海尾宋江陣教練團，傳授百年宋江陣武藝，希望轄境12里少年、青年、中壯輩鄉親一起加入，守護家鄉，營造文化沃土、生態淨地、健康溫馨的台江新家園。有意學習者請洽海尾朝皇宮，電話06-2561020。

宋江陣 台江 青年

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