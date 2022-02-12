為八旬母開畫展 她畫出興趣豐富人生

美術老師李菊芬看到84歲媽媽劉朝香因爸爸過逝後生活失去重心，鼓勵媽媽學習油畫，媽媽畫出興趣也找到生活重心，李菊芬決定在自己畫室再幫媽媽開畫展，讓她享受自己創造出來的成就和大家分享。劉朝香笑著說，很高興能開畫展，想要透過畫作向大家證明即使有病、年老了並非沒有用，80多歲的我還能開畫展，這是我最驕傲的事！

李菊芬說，2年前高齡99歲的爸爸因病過逝，媽媽頓失生活重心，什麼事都不想做，每天都很憂鬱、愁苦、哭泣想念爸爸。不忍心媽媽再這樣消沈下去，於是建議可以寫日記的方式抒發情感，她下班回家就和媽媽一起看是不是有些字不會寫並聊天分享心情。

她說，寫日記這方式很有效，發現媽媽的愁苦心情轉念成祝福話語，日記最後媽媽都會再畫一些場景、人物，激發她把畫畫帶入媽媽生活中的想法。

李菊芬也在嘉義市長青學苑教長輩畫油畫，鼓勵媽媽一起參與，起初媽媽有些排斥，後來一起上課激起對油畫興趣，媽媽愈畫愈開心，每天都等著李菊芬下班分享今天畫出那些作品；包括照顧她的外傭、家人、動物、風景等都是她創作的素材。「畫畫讓媽媽的生活變豐富了」。

李菊芬說，開畫展主要是希望讓媽媽覺得現在所做的都是有意義的事情，畫作可以和別人分享，人生不管是年老或者生病了，其實有個興趣是可以陪伴、可以療癒心情、陪伴孤獨寂寞。另外也邀請有阿茲罕默症的舅舅一起聯展，姊弟聯合開畫展一齊做件有趣的事，也很有意義。

她希望這樣的一個過程可以分享給更多人知道如何陪伴老人，或者年老時生活失去重心，覺得孤單的時候，有個興趣是可以支撐他們的心理層面。