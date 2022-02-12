快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

為八旬母開畫展 她畫出興趣豐富人生

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
劉朝香作品充滿童趣。記者李宗祐／攝影
劉朝香作品充滿童趣。記者李宗祐／攝影

美術老師李菊芬看到84歲媽媽劉朝香因爸爸過逝後生活失去重心，鼓勵媽媽學習油畫，媽媽畫出興趣也找到生活重心，李菊芬決定在自己畫室再幫媽媽開畫展，讓她享受自己創造出來的成就和大家分享。劉朝香笑著說，很高興能開畫展，想要透過畫作向大家證明即使有病、年老了並非沒有用，80多歲的我還能開畫展，這是我最驕傲的事！

李菊芬說，2年前高齡99歲的爸爸因病過逝，媽媽頓失生活重心，什麼事都不想做，每天都很憂鬱、愁苦、哭泣想念爸爸。不忍心媽媽再這樣消沈下去，於是建議可以寫日記的方式抒發情感，她下班回家就和媽媽一起看是不是有些字不會寫並聊天分享心情。

她說，寫日記這方式很有效，發現媽媽的愁苦心情轉念成祝福話語，日記最後媽媽都會再畫一些場景、人物，激發她把畫畫帶入媽媽生活中的想法。

李菊芬也在嘉義市長青學苑教長輩畫油畫，鼓勵媽媽一起參與，起初媽媽有些排斥，後來一起上課激起對油畫興趣，媽媽愈畫愈開心，每天都等著李菊芬下班分享今天畫出那些作品；包括照顧她的外傭、家人、動物、風景等都是她創作的素材。「畫畫讓媽媽的生活變豐富了」。

李菊芬說，開畫展主要是希望讓媽媽覺得現在所做的都是有意義的事情，畫作可以和別人分享，人生不管是年老或者生病了，其實有個興趣是可以陪伴、可以療癒心情、陪伴孤獨寂寞。另外也邀請有阿茲罕默症的舅舅一起聯展，姊弟聯合開畫展一齊做件有趣的事，也很有意義。

她希望這樣的一個過程可以分享給更多人知道如何陪伴老人，或者年老時生活失去重心，覺得孤單的時候，有個興趣是可以支撐他們的心理層面。

「七老八十創作展」於似水藝空間展出劉朝香2年來創作40多幅的油畫作品，2月7日至3月24日。2月28日下午2時30分開幕座談，因為劉朝香已有年紀，畫展採取預約參觀方式05-2719558 嘉義市東區維新路160巷42號。

李菊芬在自己的畫室展出媽媽劉朝香畫作。記者李宗祐／攝影
李菊芬在自己的畫室展出媽媽劉朝香畫作。記者李宗祐／攝影
李菊芬在自己的畫室展出媽媽劉朝香畫作。記者李宗祐／攝影
李菊芬在自己的畫室展出媽媽劉朝香畫作。記者李宗祐／攝影
畫展海報。圖／李菊芬提供
畫展海報。圖／李菊芬提供
劉朝香、李菊芬母女。記者李宗祐／攝影
劉朝香、李菊芬母女。記者李宗祐／攝影
劉朝香的手繪畫本。記者李宗祐／攝影
劉朝香的手繪畫本。記者李宗祐／攝影

嘉義

延伸閱讀

日式建築搭客家風 台中客家故事館年畫展 暖身新丁粄節

楊年發與吳淑惠畫展 高市文化中心登場

蔣勳「還至本處」書畫展 為疫中眾生祈福

梁瀚名移情別戀 自爆戀上美胸皇后周曉涵

相關新聞

台南通學步道殘破 人與車爭道

台南市許多校園周邊空間不足、通學步道殘破不堪，家長接送要與車爭道，學生行走也險象環生，麻豆區安業國小爭取通學步道多年，卻...

台南護童創意 警專生扮虎惹議

昨天國中小開學日，台南16個警分局同步啟動護童勤務，第1警分局文化派出所副所長王俊權率兩名警專實習生在崇學國小校門前，由...

闢停車場老是流標 嘉市為加速施工暫封操場、公園

嘉義市政府規畫在崇文國小、嘉北國小、義昌公園3處開闢地下停車場，歷經流標10幾次，嘉北國小3月廠商會進場施作，屆時封閉操...

台南大圳之路！ 山海圳國家綠道探險隊開拍

台南市小台江河流讀書會為推動台灣山海圳國家綠道學習運動，組探險隊，今天騎單車拍攝山海圳國家綠道「大圳之路」短片微電影，分...

羨慕！白河南天宮66萬6666元擲筊下午得主出爐

台南市白河區木屐寮十七戶南天宮今天下午舉行擲筊決賽，經過激烈競爭，來自高雄陳柏帆連擲12個聖筊，以2筊之差，擊敗另名移工...

三大水庫總蓄水量近4億噸 台南6月底前穩定供水

南台灣進入枯水期，水利署南區水資源今表示，南化及曾文-烏山頭水庫系統3座水庫合計蓄水量約近4億噸，較近5年同期多出778...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。