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集中檢疫遭爆莫名被帶走？ 黃偉哲回應了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局長許以霖今天前往台南市集中檢疫所探訪、關心居家隔離民眾，並感謝民眾配合。圖／台南市府衛生局提供
台南市衛生局長許以霖今天前往台南市集中檢疫所探訪、關心居家隔離民眾，並感謝民眾配合。圖／台南市府衛生局提供

案19528案因高雄家人傳染確診，是就讀台南市聖功女中的學生，在寒假返校擔任冬令營隊輔老師，相關124位被匡列進行居家隔離，包括有台南市高中教職員、冬令營隊輔與學生，以及陪同進行居家隔離的家長，PCR核酸檢測結果皆為陰性，並將於解隔離前再做一次PCR篩檢。

衛生局對於相關學生的家屬及補習班員工共210位，也進行快篩，結果皆為陰性，而昨日與今日於永康、新營衛生所發送給涉及相關足跡的民眾共165份快篩試劑，檢測結果也皆為陰性。

對於有人爆料指19528案居家隔離的學生及家長，在集中檢疫所生活並不方便，市長黃偉哲指，希望對方告知相關人員到底是哪一位。爆料者說，早上8點應該供應早餐，結果遲到9點才供應，但經過查察是早上6點就已經供應早餐了，不知道9點鐘的早餐是哪來的，還說沒有供應消夜，但居家隔離者都還可以挑菜色，還會詢問喜歡吃什麼東西，不喜歡吃什麼，「用這樣的方式來攻擊第一線作業的醫護人員，真的讓醫護人員覺得非常忿忿不平，也覺得難以接受」。

黃偉哲說，不具名反映早餐吃不飽，吃太晚、吃不好，到底是哪一個人反映了？又說在家裡面不明不白地孩子就被帶走，有這回事嗎？「台灣這個時代還有人不明不白地可以把自己家人帶走的嗎？又不是在白色恐怖時代」，到底是有怎樣的情形，可以跟衛生機關反映，一定去查，如果發現的確有這個狀況的話，也會要求第一線的防疫人員改善，。現在又說是沒有供應宵夜，按理規定來講除了供應三餐，如果中間還有零食吃完的也都會補充，這個部分還請大家相忍為防疫，把問題說明清楚。

衛生局長許以霖今日上午前往台南市集中檢疫所探訪、關心居家隔離民眾，並感謝民眾配合，他表示集中檢疫所由中央與地方一起維護，對於餐點、生活作息等照顧都無微不至，民眾有反映任何意見，衛生局都會立即改進。為緩解民眾的不安與焦慮，衛生局也致電關懷隔離學生的情緒狀況，並提供1925安心專線及心理諮商服務相關資訊，保護身心健康。

衛生局進一步表示，曾於2月7日搭乘台鐵區間車3231班次、2月8日搭乘3241班次、2月9日搭乘3237班次的民眾，可於明（13）日上午9時至11時前往永康衛生所或新營衛生所領取家用快篩試劑自我檢測，篩檢結果若呈現陽性，請撥打防疫專線06-2880180或1922。

台南市長黃偉哲（右）盼勿打擊第一線防疫醫護人員的士氣。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）盼勿打擊第一線防疫醫護人員的士氣。記者吳淑玲／攝影
台南市衛生局長許以霖今天前往台南市集中檢疫所探訪、關心居家隔離民眾，並感謝民眾配合。圖／台南市府衛生局提供
台南市衛生局長許以霖今天前往台南市集中檢疫所探訪、關心居家隔離民眾，並感謝民眾配合。圖／台南市府衛生局提供

衛生局 居家隔離 早餐

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