嘉義彌陀禪寺櫻花盛開 嘉130線成停車場更塞了

嘉義縣番路鄉公田村彌陀禪寺櫻花盛開，今天吸引不少人開車前往，卻塞在嘉130線，因賞花民眾將車子停在狹窄的路旁阻礙通行，警方聞訊已進行交通疏導。

番路鄉彌陀禪寺位於嘉130線道路旁，寺廟周圍栽種緋寒櫻（山櫻）、八重櫻及富士櫻約200株，每年農曆過年前後，不同品種的櫻花接連盛開，吸引大批人潮前往賞櫻。

嘉義縣警局中埔分局公田派出所員警告訴中央社記者，今天是週六，上午8時彌陀禪寺就湧入不少賞櫻人潮，接獲通報到現場管制人車，但不少賞花民眾將車子停在狹窄的嘉130線道路旁阻礙通行。

警方表示，嘉130線頭尾兩端都接台18線（阿里山公路），民眾上山賞櫻大多從台18線39公里處轉入嘉130線前往彌陀禪寺，然後從沿著嘉130線往上開接台18線57公里處，再至阿里山區其他景點遊玩；今天發生塞車後，即禁止車子從台18線39公里處進入嘉130線，疏導車流。

嘉義縣警局交通隊長蘇俊宏告訴中央社記者，嘉130線狹窄，民眾將車子停放在路旁，是造成塞車主因，呼籲民眾不要隨意停放車輛；建議非假日到阿里山區賞花，可避開車潮。