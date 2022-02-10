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環球科大董事長「阿敏師」帶童滾元宵 提前共度小過年
元宵節將至，依傳統習俗家戶會吃湯圓度佳節，象徵家庭團圓圓滿；環球科技大學董事長許淑敏今天變身「阿敏師」，與雲林家扶中心姐弟檔志工賴怡亭、賴冠宇至環球幼兒園帶領幼童「滾元宵」，在一片嬉鬧聲中製作多種口味的甜餡湯圓，提前慶祝小過年，也傳承傳統節慶的文化意義。
「這是什麼好白喔！」從沒見過元宵製作過程的幼童各個發出驚呼聲，「原來在白皙渾圓的元宵裡頭，還包裹著鮮甜的紅豆餡與花生餡！」環球幼兒園園長何采樺在一旁協助幼童把元宵「滾好滾滿」，一面回覆著孩子們好奇的提問。
許淑敏說，幼童也許嘗過元宵，但可能不明白為何而嘗，滾元宵可透過體驗，進一步認識元宵節及相關由來，頗具寓教於樂，幼童接過米篩及糯米粉後，餡料由大家各自發揮，紅豆、綠豆、芝麻、抹茶等，都可隨個人喜好添加。
賴怡亭、賴冠宇姐弟倆今天一起當起故事志工，「元宵節是天官大帝聖誕，還有一傳說是東方朔替侍女元宵節解決思親之苦，為讓一家得以團圓的故事，吃湯圓稱為元宵，象徵幸福團圓…」兩人以繪本向幼童細說元宵節、提燈籠由來，幼童聽完紛紛興奮地說「我要把元宵帶回家！」、「我要跟爸媽聚在一起吃元宵！」迫不及待分享小過年的喜悅。
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