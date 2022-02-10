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嘉義萬國戲院老匾額找到了 志工喜出望外呼：別具意義
嘉義縣大林萬國戲院是在地知名文史地標，鎮民代表江明赫長年推動活化有成，但開幕時時任縣長黃老達贈送的匾額「客滿」，在民國70年代歇業後，長年流落在外，如今江明赫重新購回此匾讓他喜出望外，直呼這「別具意義」。
大林萬國戲院1968年營業時，時任嘉義縣長黃老達曾致贈「客滿」匾額置於戲院內，當時屋主、嘉義縣議員樊賜生也獲其他議員聯合致贈匾額「萬國戲院」置於門口，江明赫說，這兩塊匾額小時候看電影時常見，對他或萬國戲院而言都意義重大。
但民國70年代萬國戲院因生意慘淡被迫結束營業，長時間無人清理頹垣敗壁，江明赫多年前接手萬國戲院時，在屋頂發現斑駁「萬國戲院」匾額，粉刷後重新掛在大門口原位置上，如今成民眾造訪時打卡拍照熱點。
但當初「客滿」匾卻不見蹤影，江明赫四處打探未果，於是自己署名複刻1面，近日得知匾額被民雄七星藥局收購，後又輾轉來到嘉義文史工作者高基榮手中，如今放在林聰明砂鍋魚頭店內展示，最終花高價買回。
江明赫說，「客滿」或「滿客」念起來都通順，但他還沒想好要放在哪裡，未來會繼續尋覓更多屬於大林、萬國戲院的文物，重新擦亮萬國戲院招牌。
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