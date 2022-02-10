揮別走過半世紀老警廳 西螺分局原地蓋新房明年完工

雲林縣西螺警分局舊廳舍使用超過58年，因建築結構老舊、空間狹窄已不敷現代辦公使用，前年9月全員搬至廣興教育農園臨時辦公後，同年底展開拆除工程，經近1年拆除及整地，今天在縣長張麗善、警察局長李謀旺共同執鏟動土下正式在原地重建，預計明年底完工。

李謀旺說，西螺分局舊廳舍在民國50年代興建落成，內部辦公空間不符合現代警政業務需求，遑論添置新設備，加上歷經921地震，部分建築結構損壞難以修復，即便補強過，技師公會仍評鑑耐震能力不足，安全堪憂，有急迫改建必要。

張麗善曾在2019年3月與多位縣議員視察舊廳舍，當下決議要推動原地重建案，原已編列2億元經費，因建材物料上漲，今再追加6千多萬元後，共投入總經費2億6146多萬元新建，將蓋地上4樓、地下1樓的建築體。

張麗善表示，西螺分局新廳舍占地3955平方公尺，總樓板面積超過1500坪，整體設計具現代感，除有辦、洽公空間，也設有親民空間，強化員警出勤機動性，也相對能提升行政效率及服務品質，施工期約500天，明年12月完工後就會啟用。