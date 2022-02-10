快訊

汐止手搖店女員工確診 同事有症狀快篩陽性追南部足跡

公教年改來了 明年7月新進公務員強制提撥率為15%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

揮別走過半世紀老警廳 西螺分局原地蓋新房明年完工

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣警察局長李謀旺（右二）、縣長張麗善（右三）等人今天為西螺警分局新建工程執鏟動土，新廳舍預計明年12月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警察局長李謀旺（右二）、縣長張麗善（右三）等人今天為西螺警分局新建工程執鏟動土，新廳舍預計明年12月完工。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺警分局舊廳舍使用超過58年，因建築結構老舊、空間狹窄已不敷現代辦公使用，前年9月全員搬至廣興教育農園臨時辦公後，同年底展開拆除工程，經近1年拆除及整地，今天在縣長張麗善、警察局長李謀旺共同執鏟動土下正式在原地重建，預計明年底完工。

李謀旺說，西螺分局舊廳舍在民國50年代興建落成，內部辦公空間不符合現代警政業務需求，遑論添置新設備，加上歷經921地震，部分建築結構損壞難以修復，即便補強過，技師公會仍評鑑耐震能力不足，安全堪憂，有急迫改建必要。

張麗善曾在2019年3月與多位縣議員視察舊廳舍，當下決議要推動原地重建案，原已編列2億元經費，因建材物料上漲，今再追加6千多萬元後，共投入總經費2億6146多萬元新建，將蓋地上4樓、地下1樓的建築體。

張麗善表示，西螺分局新廳舍占地3955平方公尺，總樓板面積超過1500坪，整體設計具現代感，除有辦、洽公空間，也設有親民空間，強化員警出勤機動性，也相對能提升行政效率及服務品質，施工期約500天，明年12月完工後就會啟用。

西螺分局改建期間暫遷至廣興教育農園（西螺鎮廣興里59-2號）辦公，另西螺派出所則在道之驛雲林形象物產館（西螺鎮振興里振興116號）繼續為民服務。

雲林縣西螺警分局舊廳舍使用超過58年，前年底開始拆除，今天正式啟動原地重建工程。圖／西螺警分局提供
雲林縣西螺警分局舊廳舍使用超過58年，前年底開始拆除，今天正式啟動原地重建工程。圖／西螺警分局提供

建築 張麗善

延伸閱讀

黃俊雄三子黃文耀逝世 雲林縣長張麗善聞訊哀悼

中央開放日本福食輸台 雲林縣長張麗善：貿然之舉

雲林虎年第1場球賽縣府開打 推動「健康年」對抗疫情

雲林縣長張麗善拜年被自稱「侯友宜」民眾掛電話 笑稱「真心換絕情」

相關新聞

學生填「軌跡表」驚見一疫情熱區 嘉市府：會留意旅遊史

高中以下學生明天開學，嘉義市政府教育處除了備妥上千桶酒精等防疫物資，寒假前發出的「寒假軌跡紀錄表」，有國中趁今天返校日開...

台南三井outlet將開幕 黃偉哲提前視察：高度熱烈期待

南台灣首座純正日系購物商場「三井OUTLET PARK台南店」，即將在2月25日開幕！預計將會帶入大量的人潮與車潮，台南...

嘉縣前縣長陳適庸下周告別式不公祭 身後淒涼親友感傷

嘉義縣第11屆縣長陳適庸，7日腎臟癌過逝，享壽74歲，遺體靈位在水上鄉嘉義市立殯儀館，17日上午舉行告別式，陳適庸夫婦生...

嘉義萬國戲院老匾額找到了 志工喜出望外呼：別具意義

嘉義縣大林萬國戲院是在地知名文史地標，鎮民代表江明赫長年推動活化有成，但開幕時時任縣長黃老達贈送的匾額「客滿」，在民國7...

揮別走過半世紀老警廳 西螺分局原地蓋新房明年完工

雲林縣西螺警分局舊廳舍使用超過58年，因建築結構老舊、空間狹窄已不敷現代辦公使用，前年9月全員搬至廣興教育農園臨時辦公後...

嘉義六腳大排水質不佳 環保署補助4883萬元改善今動土

嘉義縣六腳大排河段匯集新港商圈生活汙水及畜牧廢水，河川水質及環境不佳，環保署補助嘉義縣府4883萬元從事改善工程，每天可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。