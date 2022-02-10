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台南三井outlet將開幕 黃偉哲提前視察：高度熱烈期待

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲歡迎大家來台南三井outlet。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲歡迎大家來台南三井outlet。圖／台南市府提供

南台灣首座純正日系購物商場「三井OUTLET PARK台南店」，即將在2月25日開幕！預計將會帶入大量的人潮與車潮，台南市長黃偉哲今天前往三井OUTLET PARK台南店視察時表示，從三井OUTLET決定來台南投資設點之後，台南市政府非常高度的配合協助，在行政作業程序也以最高效率處理，台南市熱切期待迎接三井OUTLET的設置。

黃偉哲表示，三井OUTLET PARK台南店開幕預計將吸引大量人潮湧入沙崙地區，南市府已協調台鐵及客運業者調整班距並增加班次，民眾可搭乘包括台鐵沙崙線、公車紅3、紅14、綠16及高鐵快捷線（H31／H62）前往，其中，高鐵快捷公車（H31）市府線，尖峰時段班距縮短為15分鐘、離峰班距所短為20分鐘，總計每日返往班次達112班次，此外，假日將再增加停靠三井Outlet班次，讓購物民眾更方便搭乘，同時提醒搭乘高鐵的民眾提前出門，以避免因塞車而錯過班次。

針對自行開車前往的民眾，黃偉哲提醒從高鐵大道行駛，並由商場東側進入會最順暢，同時也鼓勵民眾可以優先利用周邊的停車場空間，再搭配步行，開幕起三個月內，三井將提供假日巡迴接駁車服務接送民眾到商場，服務時間為假日11：50至21：50，每20至30分鐘一班，避免民眾車輛壅塞在商場停車場內。

黃偉哲提醒開幕後一定要做好防疫配套，包括實聯制，也要盡量分樓層、分區或是分店都要分別登記，可以做到更精準的控管，以免出現足跡全棟都要匡列清消，耗費更多時間也會提高風險

三井OUTLET PARK台南店是南部首座純正日系購物商場，佔地面積約1萬8000坪，採複合式商場經營，包括餐飲、超商、休閒以及提供1711格汽車車位、10個遊覽車車位、929個機車停車位和54個自行車停車位，試營運期間如車流量過大，將引導車輛至鄰近特約停車場停放，開幕起3個月內假日都會提供接駁車服務。

黃偉哲也開心分享台南購物節登錄金額累計破百億，創下歷史最佳紀錄。購物節活動發票登錄抽獎活動持續到3月5日，接下來將分別在每周五2/18、2/25、3/4下午2點加碼抽出7支iPhone手機的幸運得主，3月12日在三井OUTLET PARK台南店抽出最大獎2間輕豪宅得主，還會加碼抽出燦星豪華遊艇包船住宿15組、iPhone 13手機10隻，現金10萬元2名、現金2萬元20名等多項大豪禮。

台南三井outlet將開幕，市長黃偉哲今天特別前往視察交通規畫。圖／台南市府提供
台南三井outlet將開幕，市長黃偉哲今天特別前往視察交通規畫。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲今天視察三井outlet宣布台南購物節發票登錄金額破百億的好消息。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲今天視察三井outlet宣布台南購物節發票登錄金額破百億的好消息。圖／台南市府提供
台南三井outlet將開幕，市長黃偉哲（右三）今天特別前往視察交通規畫。圖／台南市府提供
台南三井outlet將開幕，市長黃偉哲（右三）今天特別前往視察交通規畫。圖／台南市府提供

台南 黃偉哲

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