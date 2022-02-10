嘉縣前縣長陳適庸下周告別式不公祭 身後淒涼親友感傷

嘉義縣第11屆縣長陳適庸，7日腎臟癌過逝，享壽74歲，遺體靈位在水上鄉嘉義市立殯儀館，17日上午舉行告別式，陳適庸夫婦生育一對子女，家屬考量防疫，婉拒各界花圈，不辦公祭，連日來陸續有親友前往弔唁，陳身後淒涼，對照參政風光，讓親友感傷。

陳適庸病逝消息傳出，陸續有地方各界、親友要送花圈、花籃，家人婉拒，嘉義市殯儀館代表市長黃敏惠送花圈，陳適庸家人也婉謝，靈位前及殯儀館看不到送陳適庸花圈，簡單訃聞，署名只印妻子、一對子女名字。

長期跟隨陳適庸的吳姓助理說，縣長5年前罹腎臟癌，積極到醫院接受化療，癌細胞擴散，大年初七病逝，縣長生前交代後事從簡，婉謝花圈、花藍、奠儀，不辦公祭，火化後奉厝嘉義某寺廟。

政壇人士說，陳適庸擁有國際名校美國哈佛大學法學博士，是學歷最高縣長，又曾任法官、立委，返鄉選上縣長卻「水土不服」，只當一屆，競選連任，輸給同為黃派掌門李雅景。

退休聯合報雲嘉南區巡迴特派員兼嘉義縣市特派員蘇錦章，與陳適庸是台大法律系校友，蘇著作的「諸羅春秋」書中說，嘉縣地方派系有如鞏固的溝渠，只要有派系支持，保證選舉「水」 （錢）到渠成。

陳適庸留美歸國，原被排斥為空降部隊，但在派系接納後，就成了「因求學、工作不得以離鄉背井的」子弟，不再是空降部，但喝洋水回國的縣長，在一屆任滿後，因沒有與派系「續約」，最後只好走路。

陳適庸離開嘉義情景淒涼，卸任縣長再參選國代落選後，到台北選立委那趟「京城之旅」，竟是不分派系嘉義人士聯名在平面媒體大篇幅刊登廣告「推薦他去的」。縣長任內，他窘困得兩邊不是人，要離開時，大夥才「列隊歡送」他，嘉義的派系人物，簡直是用那篇推薦廣告，集體將他從嘉義政壇掃地出門的。