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嘉義六腳大排水質不佳 環保署補助4883萬元改善今動土

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
六腳大排水質改善工程今天舉辦動土典禮。圖／環保署提供
六腳大排水質改善工程今天舉辦動土典禮。圖／環保署提供

嘉義縣六腳大排河段匯集新港商圈生活汙水及畜牧廢水，河川水質及環境不佳，環保署補助嘉義縣府4883萬元從事改善工程，每天可處理425公噸廢水，設施皆採全地下化並配合當地景觀，希望打造「水漾嘉園」新面貌。

環保署副署長蔡鴻德、嘉義縣長翁章梁今天參加「六腳大排水質改善工程」動土典禮，希望致力打造清淨水域及優質親水環境，拉近河川與市民親水距離。

嘉義縣六腳大排（農路橋到六腳排水橋河段）鄰近嘉義縣新港鄉鬧區，當地除新港公園、新港圖書館及鄉公所等重要地標外，也是第三級古蹟奉天宮所在位置，屬宗教信仰人潮聚集處。該河段主要匯集新港商圈生活汙水及數家畜牧廢水，造成河川水質及環境不佳。

環保署表示，為提升河川水質，環保署核定補助嘉義縣政府辦理「六腳大排水質改善工程」，核定經費6976萬3752元，其中環保署補助4883萬4626元，規劃於文昌國小及新港公園等2處設置水質淨化設施，分別截流東新港中排及B幹線排水廢（汙）水，合計每日可處理425公噸廢水，採接觸曝氣法處理後再排回六腳大排，以改善水體品質。

另考量當地環境景觀，2處水質淨化設施皆採全地下化，再分別配合文昌國小前荷花池景觀、新港公園景觀作整體性規畫，提供更優質的生活環境。

環保署說，為支持嘉義縣政府水環境改善工程，近年已補助辦理布袋鎮鹽管溝、北港溪早知溪、西結里水質淨化場、柳溝大排汙水截流及現地處理設施、大林明華濕地園區、荷包嶼生態園區、奮起湖曝氣系統等10處水質淨化設施。

水質 嘉義 環保署

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