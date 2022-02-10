台南購物節累計逾百億元 3月12日抽出2間輕豪宅得主

「三井OUTLET PARK台南店」預定25日開幕，台南市長黃偉哲今天視察時宣布，台南購物節金額累計逾100億元，創下歷史新高，最大獎2間輕豪宅將於3月12日抽出幸運得主。

黃偉哲今天視察台南市歸仁區高鐵台南站旁「三井OUTLET PARK台南店」、接受媒體聯訪指出，台南購物節3月5日截止，截至2月9日晚上12時，消費登錄總額新台幣101億元，他相信三井OUTLET開幕後，將帶動下一波購物潮。

黃偉哲表示，台南購物節發票登錄抽獎活動進入倒數階段，接下來將分別在2月18日、2月25日、3月4日下午2時加碼抽出7支iPhone手機的幸運得主，3月12日在三井OUTLET PARK台南店抽出最大獎2間輕豪宅得主，再加碼抽出燦星豪華遊艇包船住宿15組、iPhone13手機10隻，現金10萬元2名、2萬元20名等大獎。

面對即將開幕的三井OUTLET，黃偉哲說，三井OUTLET相當受歡迎，開幕後將造成熱潮，周邊交通可能出現壅塞，台南市政府將對交通維護、疏導及停車位規劃做好準備。

另外，市府也協調台鐵及客運業者調整班距，增加班次，遊客可搭乘台鐵沙崙線、公車紅3、紅14、綠16及高鐵快捷線（H31/H62）前往目的地，其中，高鐵快捷公車（H31）市府線，尖峰時段班距縮短為15分鐘，離峰班距縮短為20分鐘，每日返往班次112班次，假日再增加停靠三井OUTLET班次，讓民眾更方便搭乘。