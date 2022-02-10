快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

嘉義縣國家級無人機研發中心 預計8月掛牌

中央社 / 嘉義縣10日電

經1年籌劃，位於嘉義縣朴子市原台體大嘉義校區的「無人機AI創新應用研發中心」，已吸引超過10家廠商進駐，目前正進行硬體改裝工程，預計今年8月掛牌成立。

中山科學研究院去年1月宣布在嘉義設置民雄航太園區，嘉義縣政府配合中科院同步籌劃國家級無人機AI創新應用研發中心，活化原國立台灣體育運動大學嘉義校區，由經濟部補助新台幣2400萬元，進行原有校舍硬體工程改裝，建構台灣無人機發展的完整聚落。

嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋今天接受中央社記者訪問表示，無人機AI創新應用研發中心經1年籌劃，吸引超過10家相關廠商進駐，硬體改裝工程預計今年8月完工，完工後研發中心即正式掛牌成立。

江振瑋說，研發中心未來將與中科院共同發展無人機產業創新與研發測試驗證中心，並推廣無人機應用、設立台灣無人機學校、國家級無人機競技場及無人機測試驗證場域，打造台灣無人機國家隊，促進國內無人機產業進入國際市場。

嘉義縣長翁章梁昨天視察無人機研發中心硬體改裝進度，參觀無人機起降展演及無人機研發成果，並與廠商座談；他說，中科院預計有大批人力進駐此地，為民雄航太園區成立做準備，30年後這裡將成為台灣無人機發展的傳奇。

嘉義 中科院 AI

延伸閱讀

台灣燈會愛河灣1500台無人機秀試飛 陳其邁：很驕傲

影／1500台無人機愛河展演 小戴驚豔現身民眾驚呼連連

今晚9點45分無人機愛河灣首演 高捷、輕軌加密班次

1500台無人機今晚愛河灣首演 史哲請觀眾「扶好下巴」

相關新聞

嘉義六腳大排水質不佳 環保署補助4883萬元改善今動土

嘉義縣六腳大排河段匯集新港商圈生活汙水及畜牧廢水，河川水質及環境不佳，環保署補助嘉義縣府4883萬元從事改善工程，每天可...

嘉市議會5年前提案禁福食未獲採納 張秀華將再闖關

中央開放日本福島五縣的食品進口，嘉義市議會5年多前全體議員提案並連署，在食安自治條例增訂「福島核災食品不得輸入嘉義市販售...

嘉縣前縣長陳適庸下周告別式不公祭 身後淒涼親友感傷

嘉義縣第11屆縣長陳適庸，7日腎臟癌過逝，享壽74歲，遺體靈位在水上鄉嘉義市立殯儀館，17日上午舉行告別式，陳適庸夫婦生...

1炷香逛廟宇設計展 嘉市兩廟「城美館」展本月15日落幕

嘉義市政府主辦2021台灣設計展1月2日落幕，嘉市城隍廟、九華山地藏庵的「城美館」展延長至15日，策展人潘岳麟說，兩地皆...

台南市要有歷史博物館了！舊館今動工2023年完成

有57年歷史的台南市鄭成功文物館，計畫轉型為台南市歷史博物館，新春年後今天動工整建，預計2023年上半年完工，總工程經費...

新港居民不用再忍受惡臭！六腳大排水質改善工程今動工

嘉義縣六腳大排發源自新港鄉，流經六腳東石等地，但水面長年漂流大量廢棄物，散發惡臭讓居民不堪其擾，縣府向中央申請補助，斥資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。