嘉義縣國家級無人機研發中心 預計8月掛牌

經1年籌劃，位於嘉義縣朴子市原台體大嘉義校區的「無人機AI創新應用研發中心」，已吸引超過10家廠商進駐，目前正進行硬體改裝工程，預計今年8月掛牌成立。

中山科學研究院去年1月宣布在嘉義設置民雄航太園區，嘉義縣政府配合中科院同步籌劃國家級無人機AI創新應用研發中心，活化原國立台灣體育運動大學嘉義校區，由經濟部補助新台幣2400萬元，進行原有校舍硬體工程改裝，建構台灣無人機發展的完整聚落。

嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋今天接受中央社記者訪問表示，無人機AI創新應用研發中心經1年籌劃，吸引超過10家相關廠商進駐，硬體改裝工程預計今年8月完工，完工後研發中心即正式掛牌成立。

江振瑋說，研發中心未來將與中科院共同發展無人機產業創新與研發測試驗證中心，並推廣無人機應用、設立台灣無人機學校、國家級無人機競技場及無人機測試驗證場域，打造台灣無人機國家隊，促進國內無人機產業進入國際市場。

嘉義縣長翁章梁昨天視察無人機研發中心硬體改裝進度，參觀無人機起降展演及無人機研發成果，並與廠商座談；他說，中科院預計有大批人力進駐此地，為民雄航太園區成立做準備，30年後這裡將成為台灣無人機發展的傳奇。