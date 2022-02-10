1炷香逛廟宇設計展 嘉市兩廟「城美館」展本月15日落幕

嘉義市政府主辦2021台灣設計展1月2日落幕，嘉市城隍廟、九華山地藏庵的「城美館」展延長至15日，策展人潘岳麟說，兩地皆有透過燈光再現廟內雕刻、繪畫等工藝細節，另於城隍廟介紹竹編燈籠、地藏庵有雲霄社區製香工藝，市長黃敏惠近日率主管參觀，指一炷香時間能領略文物之美。

潘岳麟說，兩地展覽都有「巡光」、「示藝」兩大主題，巡光透過現代燈光裝置，再現廟內雕刻、繪畫和交趾陶等精湛工藝細節；示藝的部分，嘉邑城隍廟有傳統竹編燈籠工藝、九華山地藏庵有雲霄社區百年製香工藝，藉由裝置作品、現代設計和資深工藝師的技藝介紹，呈現在地的傳統工藝文化。

潘岳麟也說，以廟簷屋頂為造型的鏡面裝置，串連兩個展區整體意象，分別掛有宮廟符碼中常見的龍、虎圖紋燈籠，在嘉邑城隍廟掛如蛟龍空中盤旋的龍燈，九華山地藏庵則是地上威虎的虎燈。

潘岳麟指出，這次展覽也和日目247設計總監黃顯勛，及嘉市在地傳統手工天誠製香舖合作，打造全新線香包裝。

黃敏惠說日前率市府主管參觀城美館，表示台灣設計展落幕但大家意猶未盡，以一炷香時間帶領領略嘉市百年廟宇歷史、欣賞隱藏在香火之下的文物之美，也吸引年輕民眾首次踏入廟宇，展期到2月15日，歡迎把握機會來看在地廟宇特色。