台南市要有歷史博物館了！舊館今動工2023年完成

有57年歷史的台南市鄭成功文物館，計畫轉型為台南市歷史博物館，新春年後今天動工整建，預計2023年上半年完工，總工程經費4519萬元，文化局表示，整建期間還將投資1600萬元，更新展覽內容，期待未來能夠達到博物館級水準。

文化局指出，鄭成功文物館館藏近5000件文物，是台南市極具指標意義的文化館舍，也是全國典藏明、清文物的重量級博物館，於2019年獲得文化部博物館旗艦計畫補助，預計2年內將以館藏文物為核心，轉型為專業博物館，並將爭取以「台南市歷史博物館」等形式升格為市府二級機關，展現台南作為文化首都的歷史能量，優化展示、教育、典藏、研究等博物館功能。

文化局表示，由於鄭成功文物館同時具有歷史建築身分，市府於館舍整建規畫上秉持尊重建築語彙及歷史意涵等修復原則，維持館舍既有樣貌，並適度延伸結合周邊綠地及廣場，未來將成為親近市民的友善公共空間。

鄭成功文物館的歷史沿革最早更可追溯至日治1930年代，館舍名稱從1932年「台南市史料館」、1936年「台南州台南市歷史館」、1946年「台南市立歷史館」、1962年「台南市立民族文物館」，到2003年改名為「鄭成功文物館」，典藏文物數十年來透過許多學者、文史研究者的共同努力與蒐集，造就了現今豐厚成果。

目前的展館建物為1961年負責規劃修復延平郡王祠之成功大學建築系教授賀陳詞所設計，1965年竣工後台南市立民族文物館搬遷至此，經歷過兩次的整修後，2010年與延平郡王祠一同被登錄為歷史建築。

文化局表示，此次的整修工程預計進行館舍硬體設備更新、內部空間重新規劃及戶外平台之修繕更新、植栽整理移植，不僅保留當年賀陳詞教授融合中國園林與西方現代建築巧思的設計理念，也將提供更加舒適的館舍展覽空間給來參觀的民眾。

而閉館整期間，展覽也將全面更新，結合博物館升級，同步規畫設計新常設展及特展的內容，其中新常設展將以「自造台南」為展覽主軸，講述台南自史前至今的長遠發展史，成為造訪台南、認識台南的起點；開館第一檔特展則以「台南甘仔店」為主題，帶領大家認識最道地的台灣味、台南味。

整修期間還將規畫多項邀請公眾參與的活動，邀請市民朋友加入，一起集思廣益，討論如何展現會來博物館更加多元、豐富的台南歷史與文化。