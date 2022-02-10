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新港居民不用再忍受惡臭！六腳大排水質改善工程今動工

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣六腳大排水質改善工程今天上午舉辦動工祈福儀式，立委陳明文（右起）、縣長翁章梁等出席。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣六腳大排水質改善工程今天上午舉辦動工祈福儀式，立委陳明文（右起）、縣長翁章梁等出席。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣六腳大排發源自新港鄉，流經六腳東石等地，但水面長年漂流大量廢棄物，散發惡臭讓居民不堪其擾，縣府向中央申請補助，斥資約6500萬元建地下水質淨化場，並改善地上地景工程，預計明年1月完工後將成縣內首親水示範河段。

嘉義縣議員葉孟龍表示，新港鄉為在六腳大排上游，民眾反映水面長期漂流大量廢棄物，散發惡臭且破壞環境美觀。縣府環保局向環保署爭取4550萬元經費，斥資共約6500萬元，興建地下水質淨化場，改善六腳大排水質。

環保局長張根穆表示水質改善工程預計透過地下現地自然生物處理工法，目標以雜排水為主，採接觸曝氣法，利用懸掛式生物濾材表面附著生長的生物膜，將水中污染物作為營養鹽去除，預估每日處理425 噸廢污水。

張根穆說，完工後每天可降低水中生物需氧量(BOD)約27公斤、懸浮物(SS)約21公斤及氨氮污染(NH3-N)每天約22公斤，將河段由嚴重污染改善至輕中度污染，將處理後的淨水引入六腳大排，未來預計設置污水下水道徹底改善污染。

此次工程地面有舊糖業鐵路經過，環保局表示，將合併改善新港公園緊鄰河道，並綠美化文昌國小前廊帶景觀，評估向台糖借舊火車頭，打造成民眾可以使用的綠地公園，總體工程預計明年1月完工。

今天上午祈福動土典禮，縣長翁章梁、立委陳明文和新港鄉長林茂盛等出席。翁章梁表示，新港鄉是宗教和旅遊勝地，每年許多遊客到此一遊，水質整治也顯格外重要，感謝各界和中央共同努力，希望新港越來越好。

去年8月嘉義地區大雨，六腳大排因無法負荷瞬間強降雨溢堤，導致新港奉天宮前街區水淹及腰，葉孟龍肯定縣府水質先行政策，但希望之後回頭正視淹水問題，翁章梁今受訪時也提到，治水工程目前已進行中，請鄉親不必擔心。

嘉義縣六腳大排水質改善工程今上午動工，除地下水質淨化場外，工程單位也會針對地景綠美化。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣六腳大排水質改善工程今上午動工，除地下水質淨化場外，工程單位也會針對地景綠美化。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣六腳大排水質改善工程今上午動工，除地下水質淨化場外，工程單位也會針對地景綠美化。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣六腳大排水質改善工程今上午動工，除地下水質淨化場外，工程單位也會針對地景綠美化。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣六腳大排水質改善工程今天上午舉辦動工祈福儀式，立委陳明文（右四）、縣長翁章梁（右五）等出席。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣六腳大排水質改善工程今天上午舉辦動工祈福儀式，立委陳明文（右四）、縣長翁章梁（右五）等出席。記者莊祖銘／攝影

水質 翁章梁 嘉義

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