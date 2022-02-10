嘉市議會5年前提案禁福食未獲採納 張秀華將再闖關

中央開放日本福島五縣的食品進口，嘉義市議會5年多前全體議員提案並連署，在食安自治條例增訂「福島核災食品不得輸入嘉義市販售」，府會激烈爭辯，時任市長涂醒哲批政治操作，還遭國民黨團書記長張秀華請出議場；張秀華今說，此提案遭市府擱置，她立場始終如一，研擬下周臨時會再次提案。

嘉市衛生局指出，中央當時的規範已經很嚴，邊境、源頭管理都有做好，討論後決定不必增訂食安自治條例。

2016年行政院有意開放福島5縣的食品進口，同年11月間，國民黨籍嘉義市議長蕭淑麗、黨團書記長張秀華，共同提案在食安自治條例增訂「福島核災食品不得輸入嘉義市販售」，表示核災食品含「銫-137」、「碘-131」等放射物質，半衰期長達29年，人體食用會增加罹白血病、癌症等風險。

提案指出，福島核災後，日本非災區食品輸台數量仍持續成長，明顯沒有解禁核災區食品的急迫性，盼市府應有積極作為。

2016年11月15日，時任嘉市長涂醒哲說，「做為前衛生署長，嘉市會率先成為全國第一個禁止福島食品進入的城市」；媒體問「如果中央同意進口，是否還會照議會決議禁止日本核災區食品？」涂說「我會！」不過涂隔天和綠營縣市長一起連署「沒跟中央不同調」，更解釋支持議會修法提案是「議會政治操作」，遭張秀華在議會痛批「棄市民健康不顧」，當場把涂請出議場。

張秀華今天說，當年定期會後將提案送交市府，2017年6月底市府發函，表示食藥署有針對日本輸台嬰幼兒食品等8大類，進行逐批查驗，符合我國及日本的原子塵或放射能污染安全容許量標準，中央依此規定管理，尚無需增訂食安自治條例。

張秀華為此發函給市府，指出增訂自治條例能展現市府注重食安的決心，且與中央現行法規沒牴觸，可訂定更加嚴，替市民把關，仍建請盡速增訂「福島核災食品不得進入嘉市販售」。

不過市府同年8月再次回函，我國法令規定安全容許容量，已屬國際間最嚴格，尚足以保障國人免受福島核災食品受原子塵或放射能污染，尚無須增修訂食安自治條例。

張秀華今說，不能接受中央的作法，就算提案修訂自治條例，可能被中央指不予核備、打回票，但基於作法一路走來始終如一，核災食品對身體危害會更大，該做還是要做，擬下周議會臨時會，再次提案要求修訂自治條例。