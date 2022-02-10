阿里山森林遊樂區繁花開 228連假可遊賞

阿里山花季預計3月10日展開，許多花已先綻放，嘉義林管處今天表示，阿里山森林遊樂區內阿龜櫻、豆櫻、河津櫻、唐實櫻已開花，也可看到茶花、雛菊、繡球花，歡迎228連假來遊賞。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠今天接受中央社記者訪問表示，目前阿里山國家森林遊樂區阿里山工作站前阿龜櫻、青山別館前豆櫻、沼平公園的河津櫻、山櫻花與阿里山派出所旁監工區的唐實櫻都已開花。

另外，園區內也可以看到茶花、雛菊、報春花、繡球花、白木蘭、紫玉蘭、烏心石等花朵，228連假適合到阿里山賞花。

李定忠表示，台18線（阿里山公路）沿途也可賞山櫻花、福爾摩沙櫻，嘉130縣道上公田彌陀禪寺八重櫻也盛開。

嘉義林管處指出，今年阿里山花季將在3月10日至4月10日展開，不想花季到阿里山人擠人的民眾，現在是賞花的好時節。